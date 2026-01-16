< sekcia Regióny
Cyklotrasy vybudované NSK vlani využili tisícky cyklistov
Ponitrianskou cyklomagistrálou prešlo vlani 52.302 cyklistov. Podľa sčítacích zariadení umiestnených na cyklotrase presahuje priemerná denná vyťaženosť 140 cyklistov.
Autor TASR
Nitra 16. januára (TASR) - Cyklotrasy, ktoré vybudoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK) využili v uplynulom roku desaťtisíce cyklistov. Podľa sčítacích zariadení je najvyššia návštevnosť dlhodobo zaznamenávaná počas víkendov.
Na cyklotrase v okolí obce Golianovo sa v roku 2025 previezlo 26.870 cyklistov. „Priemerná denná vyťaženosť tam dosahuje približne 70 až 80 cyklistov. Najfrekventovanejším dňom je stabilne nedeľa s dennými maximami presahujúcimi aj 500 prejazdov,“ informoval NSK.
Ponitrianskou cyklomagistrálou prešlo vlani 52.302 cyklistov. Podľa sčítacích zariadení umiestnených na cyklotrase presahuje priemerná denná vyťaženosť 140 cyklistov. „V najfrekventovanejších dňoch bolo zaznamenaných viac ako 800 prejazdov,“ doplnil NSK.
Na cyklotrase v okolí obce Golianovo sa v roku 2025 previezlo 26.870 cyklistov. „Priemerná denná vyťaženosť tam dosahuje približne 70 až 80 cyklistov. Najfrekventovanejším dňom je stabilne nedeľa s dennými maximami presahujúcimi aj 500 prejazdov,“ informoval NSK.
Ponitrianskou cyklomagistrálou prešlo vlani 52.302 cyklistov. Podľa sčítacích zariadení umiestnených na cyklotrase presahuje priemerná denná vyťaženosť 140 cyklistov. „V najfrekventovanejších dňoch bolo zaznamenaných viac ako 800 prejazdov,“ doplnil NSK.