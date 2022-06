Cykloturisti môžu pri výlete na dolné Záhorie využiť BajkBus

Bratislava 24. júna (TASR) - K turistickým destináciám dolného Záhoria odvezie fanúšikov cykloturistiky aj počas nadchádzajúceho víkendu BajkBus. Túto letnú sezónu nahrádza sezónny turistický vlak Záhoráčik, ktorý má prestávku z dôvodu rekonštrukcie železničnej trate.



Trasa BajkBusu, ktorý má príves pre 30 bicyklov, vedie z bratislavskej autobusovej stanice cez Stupavu až do Plaveckého Mikuláša, približuje na svojej stránke regionálna organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism. Sezónny autobus bude premávať do konca septembra počas víkendov a voľných dní. Odchody z Bratislavy sú o 8.30 a 12.30 h, z Plaveckého Mikuláša naspäť do hlavného mesta odchádza o 14.30 a 18.00 h.



Bratislava Region Tourism uvádza, že posledný júnový víkend sú navyše bonusové - BajkBus jazdí zadarmo a platí pravidlo "kto prvý príde, ten má miesto".