Cykloturistický maratón v L. Mikuláši sa vydá po stopách M. Rázusa

Liptovský Mikuláš 10. augusta (TASR) - Cyklisti sa v sobotu vydajú na cestu po stopách slovenského básnika a prozaika Martina Rázusa. Cykloturistický maratón povedie na trase z Liptovského Mikuláša cez Brezno do Banskej Bystrice a späť do Liptovského Mikuláša. TASR o tom informovala predsedníčka Spolku Martina Rázusa Katarína Verešová.



Štart podujatia je naplánovaný o 8.45 h pred rodným domom Rázusa. Ukončenie akcie je približne o 18.30 h pri Rázusovom pomníku v Liptovskom Mikuláši. Organizátori očakávajú účasť približne 150 cyklistov.



Súčasťou 23. ročníka maratónu budú dve súťažné etapy, a to 18-kilometrová vrchárska trať Kráľova Lehota - vrch Čertovica a 15-kilometrová rýchlostná trať Liptovský Michal - Andice.



Pre nesúťažiacich účastníkov pripravili organizátori trasy rôznej dĺžky. Najdlhšia, so štartom a s cieľom v Liptovskom Mikuláši, meria zhruba 180 kilometrov. Pripravené sú aj kratšie oficiálne úseky, a to Liptovský Mikuláš - Brezno - Banská Bystrica, ktorý meria 100 kilometrov, a Brezno - Banská Bystrica v dĺžke 45 kilometrov. "K pelotónu sa môžu pridať cyklisti prakticky v každej obci, ktorou trasa povedie, musia však podať oficiálnu prihlášku," spresnila Verešová.



Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa založili v roku 2002. Počas doterajších 22 ročníkov sa na ňom zúčastnilo vyše 2000 cyklistov zo všetkých kútov Slovenska, Česka aj Kanady.