Cykloveža v Trnave uschovala za päť rokov takmer 146.000 bicyklov

Trnava 22. januára (TASR) - Automatický parkovací dom pre bicykle, tzv. cykloveža, nachádzajúca sa medzi vlakovou a autobusovou stanicou v Trnave, uschovala za päť rokov prevádzky takmer 146.000 bicyklov. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.



Za minulý rok bolo evidovaných vyše 33.000 úschov, pričom mesačný priemer je necelých 3000 kusov. Najsilnejšie mesiace sú máj až október. Najslabší býva január, keď cykloveža uskladní približne 2000 bicyklov.



Podľa primátora Trnavy Petra Bročku je trnavská cykloveža najvyťaženejšou z viac ako 20 takýchto stavieb na Slovensku a v Česku. "Projekt, ktorý sa, ako to často býva, stal ešte pred spustením terčom nezmyselnej kritiky, jasne ukázal svoju opodstatnenosť," zdôraznil.



Do automatického parkovacieho domu sa zmestí 118 bicyklov (16 detských a 102 pre dospelých) a jeho aktuálnu obsadenosť si môže verejnosť overiť online. Maximálna doba úschovy je 15 dní, po nej sú bicykle premiestnené do depozitného skladu.