Cyklozdruženia považujú momentálne Krajinský most za nebezpečný

Piešťany 24. apríla (TASR) – So žiadosťou o dočasné zníženie rýchlosti na Krajinskom moste v Piešťanoch sa v otvorenom liste na Trnavský samosprávny kraj (TTSK) i mesto Piešťany obrátili zástupcovia občianskych cyklozdružení. Urobili tak z dôvodu zatvorenia lávky pre peších pre jej havarijný stav, čím sa prejazd cyklistov po susediacej cestnej komunikácii stal podľa nich nebezpečný.



Iniciátori listu – iniciatíva Piešťanský okruh, Cyklokoalícia, Slovenský cykloklub, Malokarpatský cykloklub, Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj i národný cyklokoordinátor Peter Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby SR - uvádzajú, že pre šírku mosta je pre autá problematické cyklistov obiehať s dostatočným odstupom a pravidelne dochádza k rizikovým situáciám. Riešením je dočasné zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu a upozornenie na zvýšený pohyb cyklistov vo vozovke. "Znížením sa čas prejazdu áut oproti súčasnému stavu predĺži o menej ako 15 sekúnd. Zachrániť to však môže nejeden ľudský život. Považujeme to preto za rozumný kompromis, potrebný len do doby, kým sa lávku mestu, ktorý je jej vlastníkom, podarí zrekonštruovať," uviedol Dan Kollár z Cyklokoalície.



TTSK ako vlastník Krajinského mosta podľa vyjadrenia predsedu Jozefa Viskupiča zatiaľ žiadnu oficiálnu žiadosť o zmenu maximálnej povolenej rýchlosti nedostal. "V prípade takejto požiadavky je potrebné, aby k nej vydali stanovisko príslušný okresný úrad a dopravný inšpektorát. TTSK je pripravený na konštruktívnu diskusiu s každým, kto o to prejaví záujem. Formu otvoreného listu v tomto prípade nepovažujeme za potrebnú, keďže signatári sa môžu so svojimi návrhmi kedykoľvek obrátiť priamo na Úrad TTSK," uviedol pre TASR Viskupič.