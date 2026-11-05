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Cyklus besied v Nitre ukončí diskusia s prozaikom Petrom Balkom
Peter Balko je slovenský prozaik, scenárista a pedagóg pôsobiaci na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
Autor TASR
Nitra 5. novembra (TASR) - Aktuálny ročník cyklu literárnych besied v Nitrianskej galérii ukončí diskusia so spisovateľom Petrom Balkom. Ako informovali organizátori, konať sa bude 19. novembra v priestoroch galérie.
Peter Balko je slovenský prozaik, scenárista a pedagóg pôsobiaci na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. „Je víťazom literárnej súťaže Poviedka 2012. Debutoval románom Vtedy v Lošonci, za ktorý získal Cenu Jána Johanidesa 2015, Cenu Nadácie Tatra banky pre mladých tvorcov 2015 a Cenu čitateľov Anasoft litera 2015. Román vyšiel aj v niekoľkých zahraničných prekladoch. Nasledoval román Østrov, ktorý sa dostal do finálovej desiatky ceny Anasoft litera 2020,“ uviedla Nitrianska galéria.
Podujatie s názvom Cyklus besied 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii už od roku 2006. Projekt sa zameriava na súčasnú domácu literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Jeho moderátorom je Dado Nagy. „Súčasťou besied je okrem diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov a voľný vstup do výstavných priestorov,“ doplnila Nitrianska galéria.
Peter Balko je slovenský prozaik, scenárista a pedagóg pôsobiaci na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. „Je víťazom literárnej súťaže Poviedka 2012. Debutoval románom Vtedy v Lošonci, za ktorý získal Cenu Jána Johanidesa 2015, Cenu Nadácie Tatra banky pre mladých tvorcov 2015 a Cenu čitateľov Anasoft litera 2015. Román vyšiel aj v niekoľkých zahraničných prekladoch. Nasledoval román Østrov, ktorý sa dostal do finálovej desiatky ceny Anasoft litera 2020,“ uviedla Nitrianska galéria.
Podujatie s názvom Cyklus besied 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii už od roku 2006. Projekt sa zameriava na súčasnú domácu literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Jeho moderátorom je Dado Nagy. „Súčasťou besied je okrem diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov a voľný vstup do výstavných priestorov,“ doplnila Nitrianska galéria.