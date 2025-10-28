< sekcia Regióny
Cyklus Komorná hudba otvárajú víťazi interpretačných súťaží
Repertoár koncertu je podľa organizátora pestrý a špecifický zároveň. Znieť budú diela Paula Taffanela, Lowella Liebermanna, Georgea Enesca i Georgija Sviridova.
Bratislava 28. októbra (TASR) - Cyklus Komorná hudba v Slovenskej filharmónii (SF) otvorí v utorok v bratislavskej Redute koncert víťazov interpretačných súťaží. Malá sála SF bude od 19.00 h patriť sopranistke Zoe Hippius a flautistovi Albertovi Szentgyörgyvárymu. „Okrem prvenstva vo svojich kategóriách získali aj cenu Slovenskej filharmónie,“ poznamenáva tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
Spresňuje, že Zoe Hippius je víťazka 26. Medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidera-Trnavského, bezkonkurenčná víťazka v 2. kategórii žien, ktorá má za sebou hosťovania v Slovenskom národnom divadle, kde spolupracovala aj s operným štúdiom a v Národnom divadle Košice. „V pestrom flautovom repertoári sa predstaví Albert Szentgyörgyváry, víťaz 9. medzinárodnej súťaže Flautiada v kategórii do 26 rokov, poslucháč na Univerzite Mozarteum v Salzburgu,“ dodáva filharmónia. Mladí umelci vystúpia s klavírnym sprievodom Xénie Šuleř Maskalíkovej a Petry Adamovej.
Repertoár koncertu je podľa organizátora pestrý a špecifický zároveň. Znieť budú diela Paula Taffanela, Lowella Liebermanna, Georgea Enesca i Georgija Sviridova. „V našom koncertnom repertoári sa neobjavujú často. Prostredníctvom hudobnej mozaiky môžeme porovnať kompozície a čaro hudby viacerých kultúr. Pre milovníkov piesňového repertoáru zaznejú piesne Franza Schuberta a obohatením večera budú dve diela Zoe Hippius, ktorá sa okrem spevu venuje aj kompozícii,“ poznamenáva SF k úvodnému večeru cyklu Komorná hudba s tým, že rozmanitý program vyvrcholí v Gershwinovom diele Summertime z opery Porgy a Bess, ktorá patrí medzi jeden z evergreenov dejín hudby.
