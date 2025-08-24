Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. august 2025Meniny má Bartolomej
< sekcia Regióny

Cyklus Leto v múzeu ukončia akcie v Dome ľudového bývania

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Ako informovali organizátori, 28. augusta sa tam návštevníci stretnú Na slamenom dvore.

Autor TASR
Šaľa 24. augusta (TASR) - Ponitrianske múzeum ukončí sériu prázdninových akcií dvomi podujatiami vo svojej pobočke v Šali. Cyklus s názvom Leto v múzeu ponúkal počas dvoch mesiacov rôzne aktivity zamerané na spoznávanie prírody, tradícií a histórie.

Posledné dve akcie sa budú konať v Dome ľudového bývania a architektúry v Šali. Ako informovali organizátori, 28. augusta sa tam návštevníci stretnú Na slamenom dvore. „Zábavno-vzdelávacie podujatie ponúkne remeselný deň plný vône slamy. Ponúkne pohľad do čias, keď slama nebola len odpad, ale všestranný materiál v rukách šikovných ľudí. Ukážeme si pletenie povriesla, tvorbu hlineno-slamenej omietky, mlátenie cepmi a vyrobíme si aj ozdobu a úžitkový predmet zo slamy,“ uviedlo múzeum.

V rovnaký deň v podvečer sa bude v šalianskom Dome ľudového bývania a architektúry konať aj magický večer s názvom Čo sa stalo na padláši. „Bude plný podivných, humorných, prekáračkových príhod a poverových rozprávaní, ale aj strašidelných i veselých ľudových piesní. V prostredí domčeka ožijú staré príbehy o zmokoch, pôtikoch, bosorkách, bludičkách, vodníkovi či Turkoch. Ponúknu návrat k tradíciám, ktoré formovali ľudovú predstavivosť, ale aj život na dedine,“ priblížili organizátori.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb