Cyklus Leto v múzeu ukončia akcie v Dome ľudového bývania
Autor TASR
Šaľa 24. augusta (TASR) - Ponitrianske múzeum ukončí sériu prázdninových akcií dvomi podujatiami vo svojej pobočke v Šali. Cyklus s názvom Leto v múzeu ponúkal počas dvoch mesiacov rôzne aktivity zamerané na spoznávanie prírody, tradícií a histórie.
Posledné dve akcie sa budú konať v Dome ľudového bývania a architektúry v Šali. Ako informovali organizátori, 28. augusta sa tam návštevníci stretnú Na slamenom dvore. „Zábavno-vzdelávacie podujatie ponúkne remeselný deň plný vône slamy. Ponúkne pohľad do čias, keď slama nebola len odpad, ale všestranný materiál v rukách šikovných ľudí. Ukážeme si pletenie povriesla, tvorbu hlineno-slamenej omietky, mlátenie cepmi a vyrobíme si aj ozdobu a úžitkový predmet zo slamy,“ uviedlo múzeum.
V rovnaký deň v podvečer sa bude v šalianskom Dome ľudového bývania a architektúry konať aj magický večer s názvom Čo sa stalo na padláši. „Bude plný podivných, humorných, prekáračkových príhod a poverových rozprávaní, ale aj strašidelných i veselých ľudových piesní. V prostredí domčeka ožijú staré príbehy o zmokoch, pôtikoch, bosorkách, bludičkách, vodníkovi či Turkoch. Ponúknu návrat k tradíciám, ktoré formovali ľudovú predstavivosť, ale aj život na dedine,“ priblížili organizátori.
