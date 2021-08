Cyklus literárnych besied v Nitrianskej galérii predstaví P. Rankova

Nitra 9. augusta (TASR) – Nitrianska galérie pokračuje aj počas leta s prípravou pravidelných besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi. Moderátor Dado Nagy sa bude v auguste zhovárať s Pavlom Rankovom.



Ten v súčasnosti pracuje na Katedre knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. „Debutoval zbierkou poviedok S odstupom času, ktorá sa vyznačuje nadväznosťou na tradície svetového i domáceho fantastického realizmu. V roku 2020 sa stal laureátom 14. ročníka Ceny Európskej knihy, za titul Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) z roku 2011, vo francúzskom preklade od Michela Chasteaua,“ uviedli organizátori.



Letné besedy sa konajú vonku na Samovej ulici 1. „V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presunie do výstavných priestorov Nitrianskej galérie. Beseda s Pavlom Rankovom sa bude konať 17. augusta o 17.00 h,“ informovala Nitrianska galéria.



Podujatie s názvom Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1... prebieha v galérii od roku 2006. Projekt sa zameriava hlavne na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľom aj autorské čítanie textov.