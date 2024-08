Cyklus Lumiére pod paľbou otvorí film V hodine dvanástej

Bratislava 24. augusta (TASR) - Motív s rukojemníkmi vo filme V hodine dvanástej zrejme inšpirovalo zajatie desiatich povstalcov jednotkou SS a ich uväznenie v Banskej Bystrici. Takto približuje snímku, ktorú v roku 1958 nakrútili režiséri Jozef Medveď a Andrej Lettrich, filmová publicistka, kritička a historička Eva Vženteková. Film pravdepodobne nepriamo inšpirovaný skutočnou udalosťou v čase potlačenia Povstania do hôr otvorí cyklus, ktorý v bratislavskom Kine Lumiére pripravuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) od 29. augusta.



Film V hodine dvanástej sa však neodohráva v Banskej Bystrici, ale v lokalite Svätého Jura, v dobovom malomestskom priestore, a je zovretý v 24-hodinovom deji po potlačení Povstania. "Stále aktuálny je neskreslený pohľad na konformné správanie obyvateľov mestečka a na jeho revanš, ktorý sa stane lynčom, na strane druhej. Napriek tomu, že film bol venovaný 15. výročiu Slovenského národného povstania (SNP), bojové scény partizánskeho odporu sa v ňom vyskytnú len na samom konci, aj to akoby neústrojne prilepené ku klasickej psychologicko-spoločenskej dráme," približuje SFÚ snímku, ktorá "nemá výraznú centralizovanú kladnú postavu". Účinkujú v nej Hilda Augustovičová, Eduard Bindas, Ladislav Chudík a Viktor Blaho.



"Film bol v čase svojho uvedenia politicky nepriaznivo prijatý, čím ostal akoby neprávom poznačený," poznamenala pre TASR Vženteková, autorka celého projektu, ktorá "realizačne zrelú" snímku aj lektorsky predstaví na úvod cyklu Lumiére pod paľbou s podtitulom Odboj a Povstanie vo filme.



Podľa filmovej historičky boli do prehliadky zámerne vybrané filmy menej známe až neznáme. "Ale každý s nejakým zaujímavým príspevkom k téme," podčiarkla Vženteková k netradičnej prehliadke prehliadaných alebo zabudnutých filmov, ktoré uvidia diváci pri príležitosti 80. výročia SNP.



Cyklus okrem hraných filmov ponúkne aj tri archívne snímky dokumentárneho charakteru z filmovej spoločnosti Nástup, založenej a aktívnej v období Slovenského štátu. V programe figurujú aj dve pásma krátkych (Nedokončená kronika, 1967, Povstaleckí letci, 1974) a stredometrážnych dokumentov (Maličká ríša, 1964, Generáli, 1969) v dramaturgii ich tvorcu či spolutvorcu Rudolfa Urca. "Vrátane dobovo šikanovaného dokumentu režisérov Martina Slivku a Miloslava Kubíka o Ľudovítovi Kukorellim Monológy (1964), ktorý z iného uhla doplní pohľad na povstalca Kukorelliho a jeho smrť na bojisku," dodáva Vženteková s tým, že pohľad súčasnosti na tému Povstania prinesú dva dokumenty Návrat do horiaceho domu (2014) a Ako som sa stala partizánkou (2021).