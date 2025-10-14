< sekcia Regióny
Cyklus prednášok priblíži zaujímavé momenty z dejín mesta Vráble
Cyklus s názvom Cesta históriou mesta Vráble tak prevedie poslucháčov od prvých neolitických osád až po šľachtické rody.
Autor TASR
Vráble 14. októbra (TASR) - Rozprávaním archeológa Ivana Chebena o výskume osád z mladšej doby kamennej sa v utorok vo Vrábľoch začne cyklus prednášok, ktoré sa venujú histórii mesta. Ako informovala radnica, konať sa budú vo veľkej zasadačke mestského úradu vždy o 16.30 h do 20. novembra.
Druhá prednáška sa bude konať 22. októbra. Historik Ľuboš Trubíni sa v nej bude venovať cisárskej pevnosti vo Vrábľoch. O výskume rímskeho tábora bude archeológ Ján Rajtár rozprávať 5. novembra. „Zaujímavosti o stredovekom cintoríne priblíži 12. novembra ďalší archeológ Marián Samuel. Záverečná prednáška Andrása Csuthyho a Ľuboša Trubíniho bude 20. novembra venovaná rodom vrábeľských šľachticov,“ priblížila radnica.
Cyklus s názvom Cesta históriou mesta Vráble tak prevedie poslucháčov od prvých neolitických osád až po šľachtické rody. „Podujatie vzniklo pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o Vrábľoch. Naše mesto ukrýva množstvo tajomstiev, ktoré postupne odhalia poprední archeológovia a historici,“ doplnil mestský úrad.
