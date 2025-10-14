Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. október 2025Meniny má Boris
< sekcia Regióny

Cyklus prednášok priblíži zaujímavé momenty z dejín mesta Vráble

.
Ilustračná snímka Foto: TASR Štefan Puškáš

Cyklus s názvom Cesta históriou mesta Vráble tak prevedie poslucháčov od prvých neolitických osád až po šľachtické rody.

Autor TASR
Vráble 14. októbra (TASR) - Rozprávaním archeológa Ivana Chebena o výskume osád z mladšej doby kamennej sa v utorok vo Vrábľoch začne cyklus prednášok, ktoré sa venujú histórii mesta. Ako informovala radnica, konať sa budú vo veľkej zasadačke mestského úradu vždy o 16.30 h do 20. novembra.

Druhá prednáška sa bude konať 22. októbra. Historik Ľuboš Trubíni sa v nej bude venovať cisárskej pevnosti vo Vrábľoch. O výskume rímskeho tábora bude archeológ Ján Rajtár rozprávať 5. novembra. „Zaujímavosti o stredovekom cintoríne priblíži 12. novembra ďalší archeológ Marián Samuel. Záverečná prednáška Andrása Csuthyho a Ľuboša Trubíniho bude 20. novembra venovaná rodom vrábeľských šľachticov,“ priblížila radnica.

Cyklus s názvom Cesta históriou mesta Vráble tak prevedie poslucháčov od prvých neolitických osád až po šľachtické rody. „Podujatie vzniklo pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o Vrábľoch. Naše mesto ukrýva množstvo tajomstiev, ktoré postupne odhalia poprední archeológovia a historici,“ doplnil mestský úrad.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V RUŽINOVE: Požiar uhasili, hlásia jednu obeť

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fumbi získalo ocenenie Forbes Growclub TOP 10 – Zdravá firma roka 2025