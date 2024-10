Cyklus prednášok v Nitre bude venovaný archeológii a rímskej dobe

Nitra 9. októbra (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje na najbližšie mesiace sériu prednášok, ktoré budú venované archeológii. Cyklus s názvom Na hranici Rímskej ríše bude venovaný rímskej dobe na juhozápadnom Slovensku.



Ako uviedli organizátori, jednotlivé prednášky predstavia Rimanov a ich vzťahy s Germánmi na našom území. Zároveň sa budú venovať najvýznamnejším slovenským lokalitám, ktoré nesú pečať antickej kultúry. "A to nielen cez hmotné artefakty, ale aj architektúru a historické udalosti. Cyklus prednášok tematicky nadväzuje na prebiehajúcu výstavu Trnava a okolie v dobe rímskej, ktorú je možné v Ponitrianskom múzeu v Nitre vidieť do 31. decembra," informovalo múzeum.



Úvodná prednáška s názvom Trnava a okolie v dobe rímskej sa bude konať 10. októbra o 17.00 h. Jej autor Andrej Sabov zo Západoslovenského múzea bude rozprávať o mikroregióne Trnavskej sprašovej tabule v rímskej dobe. "Poslucháčov zoznámi so štruktúrou kvádskych osád prostredníctvom najdôležitejších archeologických lokalít a nálezov. Zároveň predstaví najnovšie výsledky výskumov rímskej doby v okolí Trnavy," skonštatovali organizátori.



Cyklus Na hranici Rímskej ríše ponúkne 24. októbra prednášku Vladimíra Turčana na tému Antický stavebný komplex na jantárovej ceste v Stupave. O rímskom kasteli v Iži budú 7. novembra rozprávať Miroslava Daňová a Ján Rajtár. Milan Hrabovský bude zasa 21. novembra prednášať na tému Germánsky kniežací dvorec v Milanovciach/Veľkom Kýre a rímsko-germánske vzťahy v priestore stredného Podunajska v štvrtom storočí po Kristovi. Sériu prednášok ukončí 5. decembra Tomáš Dragun, ktorý bude rozprávať o neskoroantickej vojenskej pevnosti v Gerulate.