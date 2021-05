Cyrilo-metodská kultúrna cesta bola certifikovaná v Rade Európy

Nitra 25. mája (TASR) – Cyrilo-metodská cesta, ktorú už niekoľko rokov budujú organizácie v Nitrianskom i Zlínskom kraji, bola v Rade Európy certifikovaná na Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda. Ako oznámilo Nitrianske biskupstvo, v konkurencii tohtoročných 13 kandidátov sa táto cesta zaradila do európskeho zoznamu kultúrnych a pútnických ciest, akou je napríklad aj známa Svätojakubská cesta.



Certifikovaná kultúrna cesta je venovaná zachovávaniu, sprítomňovaniu a šíreniu odkazu sv. Cyrila a Metoda a ich priamych učeníkov, ktorí stáli pri zrode slovanských kultúr. „Niekoľkoročné úsilie Nitrianskeho biskupstva, Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda v Zlíne, mesta Nitra, Nitrianskeho samosprávneho kraja a ďalších inštitúcií bolo korunované úspechom. Trasy novej kultúrnej cesty sú vedené smerom zo Solúna na územie bývalej Veľkej Moravy s jej centrami, akým bola aj Nitra, a odtiaľ do Ríma. Kopírujú tak cestu vierozvestcov na misiu k Slovanom a následnú cestu do Ríma, výsledkom ktorej bolo schválenie staroslovienčiny ako ďalšieho liturgického jazyka,“ uviedlo biskupstvo.



Trasa cesty na území Nitrianskej diecézy nemá líniový charakter, ale sieťový. Spája všetky významné lokality a miesta, ktoré sa viažu na veľkomoravskú a cyrilo-metodskú tradíciu. „Popri existencii kultúrnych a historických pamiatok sa na tomto území konajú aj mnohé aktivity, napríklad púte, cyrilo-metodské slávnosti v Nitre, Bojnej či v Komárne. Nachádzaj sa tu muzeálne a archeologické expozície v Nitre, Bojnej, Leviciach, Topoľčanoch, Nových Zámkoch, historické festivaly včasnostredovekého života, festivaly kresťanského divadla a koncerty v Nitre, Močenku, Bojnej. Súčasťou trasy sú aj expozície s autentickými exponátmi umiestnené v lokálnych a regionálnych múzeách v Nitre, Bojnej, Komárne, Nových Zámkoch, Leviciach či Topoľčanoch,“ pripomenulo biskupstvo.