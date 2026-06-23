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Cyrilo-metodská národná púť sa bude tento rok konať 4. júla
Púť je súčasťou programu slávností Nitra, milá Nitra 2026.
Autor TASR
Nitra 23. júna (TASR) - Veriaci sa aj tento rok zídu v Nitre na tradičnej Cyrilo-metodskej národnej púti. Ako informovalo nitrianske biskupstvo, slávnostná omša na Svätoplukovom námestí sa tento rok bude konať netradične už 4. júla. Jej hlavným celebrantom bude belehradský arcibiskup-metropolita Ladislav kardinál Nemet.
Púť je súčasťou programu slávností Nitra, milá Nitra 2026. „V rámci ich programu sa bude na Nitrianskom hrade konať aj Deň otvorených dverí. Okrem celého areálu hradu bude sprístupnený aj interiér Biskupského paláca. Verejnosť si ho môže pozrieť 4. júla v čase od 10.00 do 12.00 h a 5. júla od 12.00 do 15.00 h,“ doplnilo biskupstvo.
Púť je súčasťou programu slávností Nitra, milá Nitra 2026. „V rámci ich programu sa bude na Nitrianskom hrade konať aj Deň otvorených dverí. Okrem celého areálu hradu bude sprístupnený aj interiér Biskupského paláca. Verejnosť si ho môže pozrieť 4. júla v čase od 10.00 do 12.00 h a 5. júla od 12.00 do 15.00 h,“ doplnilo biskupstvo.