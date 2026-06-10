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Cyrilo-metodská púť sa uskutoční v mimoriadne zmenenom termíne
Cyrilo-metodská púť je súčasťou programu slávností Nitra milá Nitra 2026.
Autor TASR
Nitra 10. júna (TASR) - Tradičná Cyrilo-metodská národná púť v Nitre sa v tomto roku uskutoční netradične v mimoriadne zmenenom termíne. Konať sa bude už v sobotu 4. júla o 16.00 h na Svätoplukovom námestí za účasti biskupov Slovenska, upozornilo Biskupstvo Nitra. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bude belehradský arcibiskup-metropolita Ladislav kardinál Nemet.
Celonárodná Cyrilo-metodská púť sa v Nitre koná každoročne 5. júla. Zúčastňujú sa na nej stovky pútnikov z celého Slovenska. Dôvodom tohtoročnej zmeny termínu je konanie Levočskej púte, počas ktorej bude v nedeľu 5. júla celebrovať slávnostnú svätú omšu latinský patriarcha kardinál Pierbattista Pizzaballa. Mariánsky sviatok má prednosť, vysvetlil hovorca Biskupstva Nitra Tibor Ujlacký.
Cyrilo-metodská púť je súčasťou programu slávností Nitra milá Nitra 2026. V rámci nich sa na Nitrianskom hrade uskutoční aj deň otvorených dverí. Okrem celého areálu hradu bude tradične v sobotu v čase od 10.00 do 12.00 h a v nedeľu od 13.00 do 15.00 h sprístupnený aj interiér Biskupského paláca.
Celonárodná Cyrilo-metodská púť sa v Nitre koná každoročne 5. júla. Zúčastňujú sa na nej stovky pútnikov z celého Slovenska. Dôvodom tohtoročnej zmeny termínu je konanie Levočskej púte, počas ktorej bude v nedeľu 5. júla celebrovať slávnostnú svätú omšu latinský patriarcha kardinál Pierbattista Pizzaballa. Mariánsky sviatok má prednosť, vysvetlil hovorca Biskupstva Nitra Tibor Ujlacký.
Cyrilo-metodská púť je súčasťou programu slávností Nitra milá Nitra 2026. V rámci nich sa na Nitrianskom hrade uskutoční aj deň otvorených dverí. Okrem celého areálu hradu bude tradične v sobotu v čase od 10.00 do 12.00 h a v nedeľu od 13.00 do 15.00 h sprístupnený aj interiér Biskupského paláca.