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Cyrilo-metodské putovanie odštartovalo trojdňové slávnosti v Nitre
Účastníci sa prostredníctvom zážitkových aktivít preniesli do čias, keď písmo formovalo kultúru a vzdelanosť Slovanov.
Autor TASR
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Nitra 3. júla (TASR) - Nitra ožila tradíciami, históriou aj súčasnou kultúrou. Trojdňové podujatie Nitra, milá Nitra - Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré sa začalo v piatok, ponúkne bohatý program pre všetky generácie. Podujatie pripomína 1163. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, 1165. výročie úmrtia Pribinu a 1155. výročie prvej písomnej zmienky o Nitre, informovala radnica.
Slávnosti odštartovalo Cyrilo-metodské putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda od Dražovského kostolíka cez Zobor na Nitriansky hrad. Účastníci sa prostredníctvom zážitkových aktivít preniesli do čias, keď písmo formovalo kultúru a vzdelanosť Slovanov.
Deň otvorených dverí na Martinskom vrchu približuje návštevníkom prostredníctvom ukážok činnosti Archeologického ústavu SAV a najvýznamnejších nálezov minulosti svet archeológie. Súčasťou programu je aj prezentácia rekonštruovaných objektov v Archeoparku na Martinskom vrchu, ktorá priblíži život našich predkov.
Spoznať nitriansky hradný kopec očami pamiatkarov krajského pamiatkového úradu umožní komentovaná prehliadka. Záujemcov prevedie časťou Horného mesta, priblíži jeho historický vývoj aj súčasnú ochranu pamiatok a vyvrcholí prehliadkou historických fotografií v priestoroch pamiatkového úradu.
Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva predstaví výstavu Od hlaholiky k svetlu: Vizuálna óda na svätých Cyrila a Metoda. Skupinová výstava umelcov zo Severného Macedónska prezentuje tvorbu Any Mitevskej, Angela Korunovského, Lazeho Tripkova a Aleksandry Kostadinovskej. Výstava potrvá do 31. augusta.
Súčasťou piatkového programu slávností je aj vernisáž výstav Kód 871: DNA Nitrava a Fenomén písma s typografikách Jozefa Vydrnáka - hlaholika a latinka ako inšpirácia v priestoroch Synagógy. Výstavy potrvajú do 30. augusta.
V Slovenskom poľnohospodárskom múzeu je pre záujemcov pripravená stanovačka. Jej súčasťou sú letné kino, opekačka a večerné čítanie rozprávok. Večerný program vyvrcholí na Svätoplukovom námestí koncertom nitrianskej skupiny Zoči Voči a kapely Heľenine oči.
Počas celého trojdňového podujatia predvedú na pešej zóne svoje zručnosti čipkári, kováči či pernikári. Nitriansky jarmok prepája históriu s dneškom a oslavuje hodnotu našich tradícií. Ponuku slovenských a českých pivovarov prináša Nitrianska holba. Do sveta staroslovienskej kuchyne prenesie návštevníkov Staroslovienska hostina ponúkajúca tradičné jedlá a nápoje obohatené o bylinkové limonády inšpirované benediktínskym kláštorom v priestoroch Buganky.
Slávnosti odštartovalo Cyrilo-metodské putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda od Dražovského kostolíka cez Zobor na Nitriansky hrad. Účastníci sa prostredníctvom zážitkových aktivít preniesli do čias, keď písmo formovalo kultúru a vzdelanosť Slovanov.
Deň otvorených dverí na Martinskom vrchu približuje návštevníkom prostredníctvom ukážok činnosti Archeologického ústavu SAV a najvýznamnejších nálezov minulosti svet archeológie. Súčasťou programu je aj prezentácia rekonštruovaných objektov v Archeoparku na Martinskom vrchu, ktorá priblíži život našich predkov.
Spoznať nitriansky hradný kopec očami pamiatkarov krajského pamiatkového úradu umožní komentovaná prehliadka. Záujemcov prevedie časťou Horného mesta, priblíži jeho historický vývoj aj súčasnú ochranu pamiatok a vyvrcholí prehliadkou historických fotografií v priestoroch pamiatkového úradu.
Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva predstaví výstavu Od hlaholiky k svetlu: Vizuálna óda na svätých Cyrila a Metoda. Skupinová výstava umelcov zo Severného Macedónska prezentuje tvorbu Any Mitevskej, Angela Korunovského, Lazeho Tripkova a Aleksandry Kostadinovskej. Výstava potrvá do 31. augusta.
Súčasťou piatkového programu slávností je aj vernisáž výstav Kód 871: DNA Nitrava a Fenomén písma s typografikách Jozefa Vydrnáka - hlaholika a latinka ako inšpirácia v priestoroch Synagógy. Výstavy potrvajú do 30. augusta.
V Slovenskom poľnohospodárskom múzeu je pre záujemcov pripravená stanovačka. Jej súčasťou sú letné kino, opekačka a večerné čítanie rozprávok. Večerný program vyvrcholí na Svätoplukovom námestí koncertom nitrianskej skupiny Zoči Voči a kapely Heľenine oči.
Počas celého trojdňového podujatia predvedú na pešej zóne svoje zručnosti čipkári, kováči či pernikári. Nitriansky jarmok prepája históriu s dneškom a oslavuje hodnotu našich tradícií. Ponuku slovenských a českých pivovarov prináša Nitrianska holba. Do sveta staroslovienskej kuchyne prenesie návštevníkov Staroslovienska hostina ponúkajúca tradičné jedlá a nápoje obohatené o bylinkové limonády inšpirované benediktínskym kláštorom v priestoroch Buganky.