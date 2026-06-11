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Cyrilo-metodské putovanie v Nitre priblíži históriu Veľkej Moravy
Trasa povedie od Dražovského kostolíka k Zoborskému kláštoru a k reštaurácii Buganka, kde bude ochutnávka staroslovanských jedál.
Autor TASR
Nitra 11. júna (TASR) - Spoznávanie veľkomoravskej histórie i zaujímavých chutí ponúkne Cyrilo-metodské putovanie, ktoré sa bude v Nitre konať 3. júla. Ako informovala nitrianska radnica, podujatie sa začína o 9.00 h pri Kostole sv. Michala v Dražovciach, kde si účastníci prevezmú svoje pútnické pasy.
Cyrilo-metodské-putovanie je súčasťou mestských osláv Nitra, milá Nitra, ktoré sa konajú od 3. do 5. júla. „Spoločne počas púte spoznáme príbeh vzniku európskeho i slovanského písma a prostredníctvom zážitkových aktivít sa prenesieme do čias, keď písmo formovalo kultúru a vzdelanosť Slovanov,“ uviedol mestský úrad.
Trasa povedie od Dražovského kostolíka k Zoborskému kláštoru a k reštaurácii Buganka, kde bude ochutnávka staroslovanských jedál. Pútnici sa následne presunú do archeoskanzenu na Martinskom vrchu. Odtiaľ prejdú k reliéfu svätých Cyrila a Metoda na nábreží rieky Nitra. „Ďalej sa pôjde cez pešiu zónu a Župné námestie na Nitriansky hrad, kde bude na Námestí Jána Pavla II. o 16.00 h odhalený míľnik Cyrilo-metodskej cesty,“ priblížili organizátori.
Cyrilo-metodské-putovanie je súčasťou mestských osláv Nitra, milá Nitra, ktoré sa konajú od 3. do 5. júla. „Spoločne počas púte spoznáme príbeh vzniku európskeho i slovanského písma a prostredníctvom zážitkových aktivít sa prenesieme do čias, keď písmo formovalo kultúru a vzdelanosť Slovanov,“ uviedol mestský úrad.
Trasa povedie od Dražovského kostolíka k Zoborskému kláštoru a k reštaurácii Buganka, kde bude ochutnávka staroslovanských jedál. Pútnici sa následne presunú do archeoskanzenu na Martinskom vrchu. Odtiaľ prejdú k reliéfu svätých Cyrila a Metoda na nábreží rieky Nitra. „Ďalej sa pôjde cez pešiu zónu a Župné námestie na Nitriansky hrad, kde bude na Námestí Jána Pavla II. o 16.00 h odhalený míľnik Cyrilo-metodskej cesty,“ priblížili organizátori.