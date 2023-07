Cyrilo-metodskú tradíciu oslávili aj na svätej omši na vrchu Oravcove

Terchová 5. júla (TASR) - Príchod svätých Cyrila a Metoda na naše územie pred 1160 rokmi si pripomenuli v stredu v Terchovej na svätej omši na vrchu Oravcove. Celebroval ju žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Program 34. ročníka Cyrilometodských dní (CMD) uzavrie záverečný galakoncert v terchovskom Kostole sv. Cyrila a Metoda.



Žilinský diecézny biskup pripomenul, že Cyril a Metod sa usilovali žiť kresťanským čnostným životom. "Mohli potom hovoriť slová, ktoré zodpovedali spôsobu života. Hovorili tak, aby to ľudí aj dvíhalo a aby im to nadchlo srdce. Myslím si, že toto je stále potrebné. Aby to nebolo len čosi z minulosti, čo slávime. Ale, že je to naplnené tým, ktorý žije v nás a ktorý nás stále motivuje, aby sme boli jeho učeníkmi a jeho ohlasovateľmi radostnej zvesti," podotkol.



Podľa riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska (MKS) v Terchovej Rudolfa Patrnčiaka rezonovalo v programe 34. ročníka CMD aj 100. výročie príchodu prvých členov Spoločnosti Božieho Slova (SVD) na Slovensko a do Česka a 15. výročie vzniku Žilinskej diecézy.



Pripomenul, že slávenie cyrilo-metodskej tradície v Terchovej neprerušili ani počas pandémie nového koronavírusu. "Popri svätých omšiach a ďalších duchovných podujatiach boli súčasťou programu aj audiovizuálne pásma, koncert klasickej hudby, výstava výtvarného umenia, zborový spev či folklórne vystúpenia," dodal.



Terchová bola v roku 1990 prvým miestom na území vtedajšieho Česko-Slovenska, kde sa uskutočnili Cyrilometodské dni, a terchovský rímskokatolícky kostol je najväčším chrámom na Slovensku zasväteným solúnskym bratom, spolupatrónom Európy - svätým Cyrilovi a Metodovi.