Cyrilometodské dni v Terchovej sa opäť konali v tradičnom formáte

Terchová 5. júla (TASR) - Cyrilo-metodskú tradíciu v Terchovej neprerušila ani pandémia nového koronavírusu. Podľa riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska (MKS) Rudolfa Patrnčiaka sa 33. ročník Cyrilometodských dní (CMD) uskutočnil opäť v rovnakom formáte ako pred pandémiou.



Doplnil, že program v utorok uzavrel galakoncert v Kostole sv. Cyrila a Metoda. "Vystúpili na ňom orchester ZOE so sólistami, Žilinský miešaný zbor a na svätých omšiach sa vystriedali mnohé kolektívy z Terchovej – sólisti a skupiny. Samozrejme, sa to nezaobišlo bez veľkej terchovskej muziky, ktorá pred hlavnou omšou robila slávnostnú náladu," povedal Patrnčiak.



"Nesmiem zabudnúť na stálych hostí - gréckokatolíkov. Približujú nám jazyk a spôsob liturgie, ktorá nám najviac ukazuje, v akom duchu a jazyku sa konali sväté omše počas pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na našom území," podotkol riaditeľ MKS.







Spoluzakladateľ CMD Peter Cabadaj pripomenul, že sa dožili Kristových rokov. "Je to dôkaz, že žijú ideou, na ktorej vznikli. Ak bola v roku 1990 na ich štarte veľmi silná myšlienka - duchovná, programová, tak položila trvalý základ. A ak niečo vydrží 33 rokov bez prerušenia, je to dôkaz, že sú to pevné, trvalé základy," zdôraznil.



Terchová bola v roku 1990 prvým miestom na území vtedajšieho Československa, kde sa uskutočnili Cyrilometodské dni, a terchovský rímskokatolícky kostol je najväčším chrámom na Slovensku zasväteným solúnskym bratom, spolupatrónom Európy - svätým Cyrilovi a Metodovi.