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Cyrilometodské slávnosti v Bojnej ponúknu víkend plný histórie i viery
Prvý deň 12. ročníka slávností bude venovaný téme Ku koreňom histórie. Návštevníkov hradiska prenesie do čias Veľkej Moravy.
Autor TASR
Bojná 30. júna (TASR) - Víkend plný histórie, tradícií, viery a atmosféry na mieste, kde sa pred viac ako tisíc rokmi písali dejiny našich predkov, ponúknu Cyrilometodské slávnosti na hradisku Valy v Bojnej v okrese Topoľčany. Po prvýkrát v histórii sa uskutočnia počas dvoch dní 4. a 5. júla, informoval starosta Bojnej Jozef Stankovský.
Prvý deň 12. ročníka slávností bude venovaný téme Ku koreňom histórie. Návštevníkov hradiska prenesie do čias Veľkej Moravy. Ponúkne im komentované prehliadky historického tábora, turnaje bojovníkov, ukážky boja s mečom, sokoliarske vystúpenia, archeologickú besedu priamo v teréne, detské aktivity a obľúbené dobývanie hradiska.
Nedeľňajší program Ku koreňom viery bude patriť duchovnému odkazu svätých Cyrila a Metoda. Okrem historického programu, sokoliarov, školy boja či historickej kaviarne bude vrcholom celých slávností slávnostná svätá omša. Celebrovať ju bude biskup Nitrianskej diecézy Viliam Judák. „Bohoslužba priamo na mieste jedného z najvýznamnejších veľkomoravských hradísk na Slovensku bude jedinečnou príležitosťou spoločne si pripomenúť duchovné dedičstvo našich vierozvestcov a korene kresťanstva na našom území,“ povedal Stankovský.
Pre návštevníkov, ktorí pricestujú autom, bude pripravené záchytné parkovisko pri Ranči pod Babicou. Odtiaľ bude na hradisko Valy zabezpečená bezplatná kyvadlová doprava. Počas oboch dní bude každú celú hodinu premávať turistický vláčik, ktorý bude zabezpečovať dopravu po obci a k areálu podujatia.
Prvý deň 12. ročníka slávností bude venovaný téme Ku koreňom histórie. Návštevníkov hradiska prenesie do čias Veľkej Moravy. Ponúkne im komentované prehliadky historického tábora, turnaje bojovníkov, ukážky boja s mečom, sokoliarske vystúpenia, archeologickú besedu priamo v teréne, detské aktivity a obľúbené dobývanie hradiska.
Nedeľňajší program Ku koreňom viery bude patriť duchovnému odkazu svätých Cyrila a Metoda. Okrem historického programu, sokoliarov, školy boja či historickej kaviarne bude vrcholom celých slávností slávnostná svätá omša. Celebrovať ju bude biskup Nitrianskej diecézy Viliam Judák. „Bohoslužba priamo na mieste jedného z najvýznamnejších veľkomoravských hradísk na Slovensku bude jedinečnou príležitosťou spoločne si pripomenúť duchovné dedičstvo našich vierozvestcov a korene kresťanstva na našom území,“ povedal Stankovský.
Pre návštevníkov, ktorí pricestujú autom, bude pripravené záchytné parkovisko pri Ranči pod Babicou. Odtiaľ bude na hradisko Valy zabezpečená bezplatná kyvadlová doprava. Počas oboch dní bude každú celú hodinu premávať turistický vláčik, ktorý bude zabezpečovať dopravu po obci a k areálu podujatia.