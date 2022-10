D. Čahojová bude mať v miestnom zastupiteľstve menšinu

Bratislava 30. októbra (TASR) – Výraznú väčšinu poslaneckých mandátov v miestnom zastupiteľstve v bratislavskej Karlovej Vsi bude mať v nasledujúcom volebnom období koalícia Team Bratislava, PS a SaS. V 25-člennom poslaneckom zbore obsadia 19 miest. Zvyšných šesť kresiel pripadne strane Starostovia a nezávislí kandidáti, za ktorú kandidovala aj staronová starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov spojených volieb.



Za trojkoalíciu boli zvolení Martin Michlík, Martin Ganz, Margita Majdáková, Petra Hudáková, Martin Masár, Lívia Trellová, Boris Schultz, Richard Jajcay, Vanda Prikler, Stanislav Hrda, Zuzana Jajcayová, Lenka Hájeková, Peter Král, Katarína Trefilíková, Martin Vician, Robert Krampl, Jana Žilecká, Anton Šmotlák a Simona Petrík.



Za stranu Starostovia a nezávislí kandidáti zvolili občania Branislava Záhradníka, Petra Lenča, Danielu Záhradníkovú, Janu Kosnáčovú, Danicu Rosinovú a Luciu Bundovú.



Do zastupiteľstva bolo zvolených 13 žien a 12 mužov.



Čahojová sa starostkou Karlovej Vsi stala tretíkrát. Vo voľbách získala 85,45 percenta. Na druhom mieste skončil Branislav Rusnák so ziskom 7,44 percenta. Volebná účasť v Karlovej Vsi dosiahla 38,27 percenta.