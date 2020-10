D. Čahojová: Hrozí kolaps experimentu celoplošného testovania

Bratislava 30. októbra (TASR) – Hrozí kolaps experimentu celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19. Upozornila na to starostka bratislavskej mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová s tým, že zdravotníckeho personálu, ktorý by bol schopný odoberať stery a vyhodnocovať ich, je nedostatok. Zároveň uviedla, že zlyhali najdôležitejšie komunikačné linky medzi samosprávou a riadiacimi zložkami tohto projektu.



Štát podľa karloveskej samosprávy doteraz neposkytol zoznam prihlásených zdravotníkov. Starostka preto vyzvala zdravotníkov, ktorí chcú prísť pomôcť pri celoplošnom testovaní, aby sa prihlásili priamo mestskej časti. "Viem, že mnohými z nás zmietajú pochybnosti a máme vážne podozrenia v súvislosti s týmto experimentom. Mnohé otázky zostali nezodpovedané, no napriek tomu sa na vás obraciam, ak máte ochotu a dobrú vôľu pomôcť, aby ste sa obrátili priamo na nás," adresovala zdravotníkom Čahojová.



Nedostatok zdravotníkov, ktorí majú pomôcť pri testovaní, naďalej hlásia viaceré samosprávy v Bratislave i jej okolí. Bratislavský Ružinov aj po svojej línii hľadá zdravotníkov do odberných miest. "V tejto chvíli nám vláda ešte stále neposkytla 15 zdravotníkov, ktorých nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme mohli otvoriť všetky odberné miesta. Prosíme, ak ste lekári, sestričky, praktické sestry či zdravotní záchranári, pomôžte nám vyriešiť tento problém," vyzvala mestská časť, ktorá taktiež žiada zdravotníkov, aby sa hlásili priamo jej.