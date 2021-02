D. Čahojová: Je piatok a nemáme vyhlášku RÚVZ či uznesenie vlády

Bratislava 5. februára (TASR) – Je piatok a samosprávy stále nemajú na otvorenie škôl rozhodnutie ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), vyhlášku regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) či uznesenie vlády, a to len pár hodín pred ďalším celoplošným testovaním. Na sociálnej sieti to vyhlásila starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová.



"Ani vo sne sa mi nezdalo, že raz budem zaspávať pri doháňaní tlačoviek, na ktoré cez deň nemám čas, a pri budení budem šmátrať po slúchadlách, aby mi neušli vyhlásenia pána premiéra a počas čistenia zubov rolovať chaty, aby som bola v obraze, či sa robí to, čo robiť treba," skonštatovala starostka. To, čo však robiť treba a čo samosprávy robiť chcú, stojí podľa nej bokom.



Bratislava i ostatné mestá a obce na Slovensku sú podľa nej v situácii, kde sa musia navzájom medzi sebou radiť, čo treba robiť, keďže nie je zverejnená vyhláška, rozhodnutie či uznesenie. Upozornila, že rovnako ako na tieto dokumenty čakajú samosprávy, očakávajú ich aj rodičia, aby vedeli, čo sa bude diať od pondelka (8. 2.), keď sa plánuje otvorenie škôl na Slovensku. Čahojová deklaruje, že jej mestská časť sa snažila vytvoriť čo najviac odberových miest, kde sa budú môcť dať rodičia školákov, zamestnanci škôl i verejnosť otestovať na ochorenie COVID-19.



Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý oznámil, že v ich mestskej časti otvoria školy a škôlky od utorka (9. 2.). "Na jednej strane chápem, že deti sa potrebujú učiť v škole a rodičia zas pracovať. Na druhej strane štát deklaruje, že epidemiologická situácia sa zhoršuje, počty nakazených sa zvyšujú, šíri sa nová (infekčnejšia) verzia vírusu a zamestnávatelia sú žiadaní, aby pracovníkov nechali pracovať doma," uviedol starosta. Novomestská samospráva zabezpečila ochranné pomôcky na školách a zamestnancov škôl dala otestovať. "V prípade, že škola/škôlka nebude mať dostatok personálu a nebude môcť byť otvorená, budeme o tom rodičov informovať v pondelok," skonštatoval Kusý.



Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren uviedol, že v ich mestskej časti plánujú otvoriť školy v utorok. Úprimne však nevie, či je to dobrý nápad, keď je na Slovensku prítomná britská mutácia nového koronavírusu. "Uvedomujeme si, ako nechodenie do školy deti ochudobňuje. Zároveň vidíme, čo vírus robí a aké má riziká. Vnímame jednu susednú mestskú časť, kde sa nedávno vzájomne nakazilo takmer desať učiteľov a dvaja z nich dokonca ochoreniu podľahli. A vieme, aj z čerstvej skúsenosti v našich domovoch dôchodcov, že nová britská mutácia sa šíri priam raketovou rýchlosťou, stačí chvíľa," upozornil Chren.



Starosta bratislavských Podunajských Biskupíc Zoltán Pék, ktorý na rokovaní bratislavských starostov nesúhlasil s otváraním škôl, sa rozhodol vyjsť v ústrety rodičom a deťom a od pondelka otvoriť materské a základné školy. Tvrdí však, že názor nezmenil a aj naďalej považuje tento krok za veľmi rizikový. V Bratislave je podľa neho vysoké percento "zákernej mutácie". Rodičov preto vyzýva, aby striktne dodržiavali opatrenia a ak majú možnosť nechať si dieťa doma, zvážili jeho umiestnenie v škôlke či škole.