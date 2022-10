D. Čahojová: Karlovešťania do nás vložili veľkú dôveru

Bratislava 30. októbra (TASR) – Výsledok volieb na post starostu bratislavskej Karlovej Vsi vníma Dana Čahojová ako zodpovednosť a záväzok, ktorý opätovne s pokorou prijíma. Uviedla na to na sociálnej sieti. Zároveň zablahoželala novozvoleným poslancom.



"Karlovešťania do nás vložili veľkú dôveru. Čaká nás skutočne náročné obdobie, ale spoločnými silami ho musíme zvládnuť," skonštatovala Čahojová.



Post šéfky miestnej samosprávy obhájila druhýkrát. Prvýkrát sa do vedenia mestskej časti postavila v roku 2014, keď vo voľbách získala 41,6 percenta hlasov. Následne v roku 2018 jej voliči odovzdali 69 percent hlasov, v posledných voľbách bola ešte vyššia. "Je to znakom, že naša každodenná práca prináša ovocie. Je to mimoriadna zodpovednosť a záväzok," skonštatovala Čahojová.



Starostkou Karlovej Vsi sa opäť stala Čahojová. Hlas vo voľbách jej dalo 85,45 percenta voličov. Účasť voličov v Karlovej Vsi bola 38,27 percenta. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov volieb zverejnených Štatistickým úradom SR.