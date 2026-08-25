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D. Čahojová odstupuje z boja o kreslo primátorky Bratislavy
Obyvateľov zároveň vyzýva, aby komunálne voľby neignorovali, odkazuje im však, aby volili veľmi pozorne.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 25. augusta (TASR) - Kandidátka na primátorku Bratislavy Dana Čahojová (nezávislá) odstupuje z boja o kreslo šéfky hlavného mesta v tohtoročných komunálnych voľbách. Oznámila to v utorok vo videu na sociálnej sieti. Svoje rozhodnutie odôvodňuje tým, že chce zabrániť triešteniu hlasov vo voľbách. Voličom zároveň odkazuje, aby voľby neignorovali a aby volili pozorne, starostlivo a prezieravo. Deklaruje tiež, že verejný záujem bude chrániť aj naďalej.
„Mojím jediným cieľom bolo priniesť do Bratislavy skutočnú zmenu a dať ľuďom nádej a alternatívu. Realita nás však stavia aj pred rozhodnutia, ktoré pripomínajú Sofiinu voľbu. Uvedomujem si, že ak by som pokračovala do konca, riskovala by som trieštenie hlasov ľudí, ktorí si, rovnako ako ja, veľmi želajú zmenu,“ konštatuje Čahojová.
Obyvateľov zároveň vyzýva, aby komunálne voľby neignorovali, odkazuje im však, aby volili veľmi pozorne. Každý jeden kandidát je podľa nej dôležitý. Odporúča ignorovať „veľkolepý marketing“, nenechať sa zmiasť ani odbornosťou, keďže aj za odborníkmi sa môžu skrývať „klamári či prospechári“. Hľadať je podľa nej potrebné najmä čestných ľudí.
Zároveň poďakovala všetkým, ktorí jej vyjadrili podporu či dali podpis na kandidátnu listinu, aby si mohla „udržať nezávislosť“. Hovorí, že si to váži a deklaruje, že bude naďalej strážiť verejný záujem všade tam, kde na to bude mať dosah.
Kandidatúru na primátora Bratislavy ako nezávislí ohlásili Ľubomír Geci, Miroslav Heredoš a šéf rezortu dopravy Jozef Ráž, kandidatúru ohlásila aj predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová, súčasný dvojnásobný primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati) a bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj).
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„Mojím jediným cieľom bolo priniesť do Bratislavy skutočnú zmenu a dať ľuďom nádej a alternatívu. Realita nás však stavia aj pred rozhodnutia, ktoré pripomínajú Sofiinu voľbu. Uvedomujem si, že ak by som pokračovala do konca, riskovala by som trieštenie hlasov ľudí, ktorí si, rovnako ako ja, veľmi želajú zmenu,“ konštatuje Čahojová.
Obyvateľov zároveň vyzýva, aby komunálne voľby neignorovali, odkazuje im však, aby volili veľmi pozorne. Každý jeden kandidát je podľa nej dôležitý. Odporúča ignorovať „veľkolepý marketing“, nenechať sa zmiasť ani odbornosťou, keďže aj za odborníkmi sa môžu skrývať „klamári či prospechári“. Hľadať je podľa nej potrebné najmä čestných ľudí.
Zároveň poďakovala všetkým, ktorí jej vyjadrili podporu či dali podpis na kandidátnu listinu, aby si mohla „udržať nezávislosť“. Hovorí, že si to váži a deklaruje, že bude naďalej strážiť verejný záujem všade tam, kde na to bude mať dosah.
Kandidatúru na primátora Bratislavy ako nezávislí ohlásili Ľubomír Geci, Miroslav Heredoš a šéf rezortu dopravy Jozef Ráž, kandidatúru ohlásila aj predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová, súčasný dvojnásobný primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati) a bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj).
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.