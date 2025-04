Ukážka plavenia dreva v žľabe Rakytovo prilákala približne 300 ľudí

Dolný Harmanec 24. apríla (TASR) - Ukážka plavenia dreva vo vodnom žľabe Rakytovo pri Dolnom Harmanci prilákala vo štvrtok približne 300 návštevníkov. Podujatie organizovali banskobystrickí mestskí lesníci, cieľom bolo verejnosti odprezentovať, ako sa v minulosti prepravovalo drevo z nedostupných horských terénov. Pre TASR to za Mestské lesy Banská Bystrica uviedol Jozef Jankov.



Podujatie, ktoré sa v doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci konalo od dopoludňajších hodín, sa začalo drevorubačskými raňajkami a rozmiestnením plavičov. Hlavným bodom programu boli, tak ako každý rok, ukážky plavenia dreva v tunajšom historickom žľabe.



„Je to ukážka umu našich predkov, ako si dokázali uľahčiť prácu v ťažko prístupných lesoch. Chceme toto dedičstvo uchovať aj pre ďalšie generácie,“ skonštatoval Jankov. Ako dodal, žľab pri Dolnom Harmanci je národnou kultúrnou pamiatkou, plavenie dreva by zas mestské lesy chceli dostať na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.



Na podujatí sa zúčastnili aj žiaci základných škôl či banskobystrickí gymnazisti. Mestskí lesníci pre nich pripravili i stánok s lesnou pedagogikou. „Snažíme sa im vysvetľovať význam lesa a ochrany prírody, význam práce lesníkov a dreva ako obnoviteľného zdroja,“ dodal Jankov.



Vodný žľab v doline Rakytovo bol vybudovaný približne v 19. storočí a dosahuje dĺžku viac ako 2,4 kilometra. Skonštruovaný je zo smrekového a jedľového dreva, bez použitia klincov či iného materiálu. Technická pamiatka v minulosti lesníkom slúžila na prepravu dreva z hornatého terénu bližšie k mestu. „Drevo sa nachystalo okolo vodného žľabu vždy rok dopredu, poštiepalo sa, aby preschlo a bolo ľahšie. Plavilo sa potom vždy na jar, kedy bolo vo vodnom žľabe najviac vody,“ priblížil Jankov.