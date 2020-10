D. Hollá: Oravci mali konečne možnosť ukázať, že nie sú hrozbou

Námestovo 25. októbra (TASR) – Okres Námestovo mal počas pilotnej fázy plošného testovania na ochorenie COVID-19 konečne možnosť ukázať, že Oravci nie sú hrozbou pre Slovensko. Myslí si to prednostka Okresného úradu (OÚ) v Námestove Danica Hollá. Podľa nej Oravci preukázali, že vedia byť zodpovední.



"Bolo to vidno na jednotlivých odberných miestach, keď naozaj veľmi trpezlivo čakali na to, aby sa dali otestovať. Vďaka patrí aj odberným tímom, navštívili sme počas týchto dní viacero odberných miest a spolupráca všetkých zložiek bola veľmi dobrá. Tak ju hodnotia aj občania, ktorí sa dali testovať. Bolo vidno ústretovosť príslušníkov armády aj ľudský prístup zdravotníkov," zhodnotila Hollá.



Slovákov vyzvala, aby o týždeň v prípade plošného testovania celej krajiny nasledovali príklad obyvateľov Oravy. "Aby sme sa posunuli v boji s novým koronavírusom a napokon aj uspeli," dodala.



V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka (23. 10.) do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Na akcii sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Odberné miesta sú otvorené v čase 8.00 h až 12.00 h a 13.00 h až 20.00 h. Počas troch dní by sa malo otestovať 180.000 osôb. Za piatok a sobotu (24. 10.) sa podarilo otestovať dovedna 121.518 ľudí, infekčných ich bolo 4432.