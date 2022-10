D. Imre: O bezpečnosť volieb sa stará vyše 4300 policajtov

Bratislava 29. októbra (TASR) – O bezpečný priebeh volieb sa stará vyše 4300 policajtov. V službe ich je počas soboty viac ako 6500. Informoval o tom viceprezident Policajného zboru Damián Imre. Zdôraznil, že príslušníci Národnej kriminálnej agentúry skúmajú podnety, ktoré sa týkajú volebnej korupcie.



"Tým, že ide o spojené voľby a je väčší počet kandidátov vo voľbách, spracúvame násobne viac oznámení ako v bežný volebný deň," podotkol. Upozornil, že volebná korupcia nie je len o dávaní alebo sľubovaní úplatku za to, ako bude človek voliť. "Je to aj prijímanie úplatku," dodal. Na voličov apeloval, aby takéto konanie polícii nahlásili.



Policajný viceprezident zatiaľ nechcel konkretizovať jednotlivé skutky, ktoré v súvislosti s volebnou korupciou vyšetruje. "Je to v rukách orgánov činných v trestnom konaní. Mohli by sme ohroziť vyšetrovanie," ozrejmil Imre.



V sobotu si voliči prvýkrát v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Hlasovať môžu len v mieste svojho trvalého bydliska.