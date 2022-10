D. Javorčíková: B. Bystrica má na viac a my ukážeme, ako sa to dá

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) – Diana Javorčíková, 36-ročná projektová manažérka, ide do volieb o post primátora Banskej Bystrice ako nezávislá občianska kandidátka. Podporu jej vyjadrili SaS, Progresívne Slovensko, Demokratická strana, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Šanca a zoskupenie nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva. Rozhovor s Javorčíkovou je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na primátora Banskej Bystrice.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora Banskej Bystrice?-



Osem rokov je veľmi dlhá doba. Za osem rokov vyrastie jedna celá generácia, dieťa vychodí základnú školu. Avšak v Banskej Bystrici sme za ten čas len svedkami plánovania a sľubov. Zabudli sme naštartovať. Rozhodla som sa kandidovať, lebo sa nebojím zodpovednosti. Chcem zobudiť Banskú Bystricu a dostať ju z priemernosti. Za viac ako desať rokov práce v občianskych združeniach vidím limity súčasného vedenia a vidím možnosti na rozvoj Banskej Bystrice. Mám konkrétne plány, mám tím šikovných ľudí. Mám dostatok energie a nových nápadov na pozdvihnutie mesta z ospalého a často nedoceneného na moderné a sebavedomé. Som hrdá Banskobystričanka a chcem, aby tu ostali žiť aj moje tri deti. Aby sa nepridali k tisícom iných mladých Banskobystričanov, ktorí opúšťajú naše mesto. Až 75 percent maturantov si nevie predstaviť, že ostane žiť v Banskej Bystrici. Pokiaľ toto nezvrátime, nečaká nás žiadna budúcnosť.







-V akom stave sa podľa vás mesto nachádza, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Za osem rokov súčasného vedenia hovoria fakty. Banská Bystrica starne, mladí odchádzajú žiť do iných miest, neprichádzajú sem žiadni investori, turisti nás zďaleka obchádzajú. Toto sú ukazovatele, ktoré pri všetkej úcte k súčasnému vedeniu sú veľmi vážne. Žiaľ, počuli sme o nich už aj v predvolebných debatách pred štyrmi, dokonca ôsmimi rokmi, a dodnes sa nenašlo riešenie. Tieto fakty sú podľa môjho názoru vyjadrením osemročnej nekoncepčnej, nesystematickej práce bez vízie pre toto mesto a jeho obyvateľov. My vôbec nemyslíme na budúcnosť. Prijímame riešenia ad hoc, bez plánu, systému a bez ohľadu na dlhodobé dosahy. Svedčia o tom veľké projekty za veľké peniaze, ktorých výsledky sú, žiaľ, lacné. Vyasfaltované ulice bez pridanej hodnoty financované úverom, ktorý budú splácať naše deti, sú premrhanou príležitosťou. Absolvovali sme stovky rozhovorov a zaujímalo nás, ako sa obyvateľom v jednotlivých častiach mesta žije. Ich postrehy sú realistické a primerane kritické. Mestu podľa vyjadrení občanov viditeľne chýba jednotná identita, súdržnosť a často, žiaľ, aj čistota. Oceňujú krásu okolitej prírody, uvedomujú si však slabé využitie jej potenciálu na prosperitu. Vnímajú zanedbanú infraštruktúru, ktorá nevytvára vhodnú kontinuitu pre peších a cyklistov, ale aj nedostatočné prepojenie centra a okrajových častí verejnou dopravou. Obyvatelia bývalých samostatných obcí sa cítia mestom zabudnutí a využívaní len ako prispievatelia financií do mestského rozpočtu.







-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Veľkých výziev je viac. Demografická kríza, keď sa naše mesto rýchlo vyľudňuje a starne, klimatická zmena, na ktoré musíme reagovať, kríza energetická aj bezpečnostná, kde musíme efektívne konať v súčinnosti so štátom. Je pre mňa neakceptovateľné, že naše mesto nemá víziu, nemá stratégiu a vlastne nevie, kam chce kráčať. Preto sa prijímajú ad hoc riešenia a väčšina aktivít sa už dlhé roky sústredí len na volebný rok. Nekoncepčne a nesystematicky. Mám jasný plán, ako veci meniť a ukončiť éru prešľapovania na mieste. Obzvlášť, keď vidíme, ako sa rozvíjajú aj oveľa menšie mestá v okolí. Vidím Banskú Bystricu o desať rokov ako vyspelé, sebavedomé a žiadané mesto. Miesto, kde chce žiť a pracovať stále viac mladých ľudí a rodín. Len tak bude mať budúcnosť.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Moje štyri volebné priority, ktorými chcem vrátiť život do Banskej Bystrice, dať mestu kvalitnú budúcnosť a riešiť veľké výzvy, sú cenovo dostupné mestské nájomné bývanie, oživenie mestskej ekonomiky cez podporu malých a stredných podnikateľov, riešenie dopravy a mobility, zatraktívnenie MHD, zavedenie parkovacej politiky, výstavba bezpečných peších koridorov, ako aj zvýšenie atraktívnosti verejných priestorov a skvalitnenie starostlivosti o zeleň.







-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



V mojom tíme máme odborníkov a odborníčky na rôzne témy, zároveň však dlhodobo kontaktujeme expertky a expertov nielen z Banskej Bystrice, s ktorými veľa diskutujeme o doterajších skúsenostiach a hľadáme čo najlepšie riešenia. Záleží nám na rozvoji Banskej Bystrice, preto sme spojili sily, skúsenosti a vedomosti a postavili silný tím odborníkov aj kandidátov do mestského zastupiteľstva. Dávame tým jasný signál, že Bystrica má na viac a my ukážeme, ako sa to dá. Na úrad prídem pripravená. Mám schopnosť spájať a sieťovať ľudí, a to je to najdôležitejšie, čo môže dobrý primátor ponúknuť ľuďom. Na mestskom úrade pôsobí mnoho kvalitných zamestnancov, ktorí potrebujú nie politické, ale odborné vedenie, ktoré ich bude viesť ku kreativite, rozvoju a dá im možnosť prejaviť sa. Nie, ja nesľubujem žiadne pracovné miesta pre "svojich ľudí". Môžete mi veriť, že základný predpoklad dobre nastaveného úradu je jeho správny manažment a práca s ľuďmi, ktorí sú vo svojej práci dobrí. Moju prácu budú sprevádzať transparentné výberové konania. Hlásam transparentnosť, čestnosť a nezávislosť. To potvrdzuje aj stanovisko Transparency International Slovensko, podľa ktorého je moja volebná kampaň najtransparentnejšia a najprehľadnejšia na celom Slovensku, a to až na plných sto percent.







Okrem Javorčíkovej sa o post primátora Banskej Bystrice v októbrových komunálnych voľbách uchádzajú ako nezávislí Ján Nosko a Anton Minárik, za koalíciu Smer-SD a Republika Daniel Karas, Peter Podhorský za ĽSNS a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku.