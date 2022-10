D. Karas: Spolu s tímom chceme z B. Bystrice vytvoriť silné mesto

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) – Dlhoročný mestský poslanec Daniel Karas zabojuje o kreslo primátora Banskej Bystrice v komunálnych voľbách s podporou politických strán Smer-SD a Republika. Podľa neho v meste pod Urpínom chýba silný investor a s ním aj dobre platená práca. Rozhovor s Karasom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na primátora Banskej Bystrice.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora Banskej Bystrice? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?-





Kandidujem na post primátora, lebo som osobnostne a politicky dozrel. Pracujem pre občanov mesta už 12 rokov a pociťujem silnú potrebu posunúť mesto ďalej. Mám podporu politických strán Smer-SD a Republika.







-V akom stave sa podľa vás nachádza mesto, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Banská Bystrica posledných osem rokov ekonomicky a hospodársky stagnuje. Vedenie mesta sa správa údržbársky, to dobré, cesty, chodníky, športoviská, je pekné mať, ale pre spokojných obyvateľov silného mesta to nestačí.







-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Mesto sa vyľudňuje a pomaly nám tu nebude mať kto po pekných cestách chodiť. Chýba nám investor a s ním aj dobre platená práca pre našich obyvateľov.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Do mesta chcem pritiahnuť silného investora. Jeden veľký alebo viacerí strední zamestnávatelia dokážu mesto ekonomicky pozdvihnúť. Práve na toto súčasné vedenie mesta zabudlo. Prostredie pre podnikateľov a zamestnávateľov tu nie je priaznivé, procesy trvajú nekonečne dlho a obyvatelia nie sú spokojní.







-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Môj tím poslancov, ktorých podporujem, tvoria odborníci, manažéri, lekári, zamestnávatelia, ľudia z praxe. Spolu chceme z Banskej Bystrice vytvoriť silné mesto.







Okrem Karasa sa o post primátora Banskej Bystrice v októbrových komunálnych voľbách uchádzajú ako nezávislí Ján Nosko, Diana Javorčíková a Anton Minárik, za ĽSNS Peter Podhorský a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku.