D. Keketi: Žilinský kraj predstavuje ideálny produkt cestovného ruchu

Rajecké Teplice 9. septembra (TASR) - Pestrá ponuka od kúpeľníctva cez turistiku, cykloturistiku až po návštevy hradov a zámkov robia zo Žilinského kraja ideálny produkt cestovného ruchu. Na tlačovom brífingu po pondelkovom stretnutí so zástupcami organizácií cestovného ruchu pôsobiacich na území Žilinského kraja v Rajeckých Tepliciach to vyhlásil minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS).



Pripomenul, že podľa dostupných štatistík je Žilinský kraj druhým najnavštevovanejším regiónom po Bratislavskom kraji. "Žilinský kraj obsahuje v sebe kúpeľníctvo, turistiku v prírode, cyklotrasy, hrady a zámky, kultúrne dedičstvo. Je to ideálny mix produktov pre návštevníkov, čoho výsledkom je, že práve v tomto kraji evidujeme najvyšší počet prenocovaní," poznamenal Keketi.



Podľa štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR Mareka Harbuľáka každý štvrtý Slovák, ktorý dovolenkuje na Slovensku, trávi dovolenku v Žilinskom kraji. "Na stretnutí zo zástupcami krajskej a oblastných organizácií cestovného ruchu sme sa snažili hľadať riešenia, ako ešte ďalej rozvíjať potenciál Žilinského kraja hlavne vo vzťahu k tomu, ako navýšiť počet zahraničných návštevníkov. Po všetkých spomenutých produktoch je totiž určite dopyt aj v zahraničí," uviedol Harbuľák.



Doplnil, že v prípade schválenia novely zákona o podpore cestovného ruchu by organizácie v Žilinskom kraji mali prostredníctvom dotácií získať budúci rok o 1,5 milióna eur viac. "Navýšenie doterajších financií o 50 percent by malo byť v rámci kooperačných projektov. Snažíme sa o to, aby si jednotlivé oblastné organizácie cestovného ruchu nerobili iba vlastné produkty, lebo turista nepozná hranice regiónu. Potrebujeme, aby organizácie spolupracovali, vytvárali spoločné produktové línie, ale hlavne, aby spoločne prezentovali tento kraj," dodal Harbuľák.



Podľa ministra Dušana Keketiho bude jeho ministerstvo pokračovať v podobných návštevách regiónov a na štvrtok 12. septembra je v Šamoríne pripravené spoločné stretnutie všetkých krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu na Slovensku. "Chceme viac prepojiť regionálne organizácie s našou národnou propagačnou agentúrou pre cestovný ruch, čo nebolo v minulosti zvykom. Slovakia Travel propaguje Slovensko cez všeobecnú marketingovú komunikáciu v zahraničí, ale my by sme chceli do toho viac vtiahnuť regióny a ich produkty," skonštatoval Keketi.