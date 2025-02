D. Koller odohrá v Bratislave Best of koncert svojich najväčších hitov

Bratislava 10. februára (TASR) - Český rockový spevák, skladateľ a hudobník David Koller vystúpi 6. marca v bratislavskej Peugeot Aréne. Na koncerte predstaví piesne zo svojho Best of albumu i hity z bohatej hudobnej kariéry. Ako špeciálny hosť vystúpi slovenský spevák Lukáš Adamec. TASR o tom informovala PR konzultantka Miriama Tomášiková so spoločnosti promusic.sk.



Spresňuje, že počas večera zaznejú Kollerove nadčasové skladby v nových aranžmánoch, ale aj v autentických koncertných verziách. Fanúšikovia sa môžu tešiť na kultové piesne, ktoré poznajú z Kollerových projektov Jasná Páka, Lucie či jeho sólovej tvorby.



Album "David Koller Best of" obsahuje napríklad aj ikonickú skladbu "Chci zas v tobě spát" v novom prevedení. "Časť piesní so svojou kapelou znovu nahral v štúdiu v aktuálnych aranžmánoch. Iné sú záznamami z koncertného prevedenia. Za zvukom zbierky stoja Petr Kaláb, Petr Filipský a Filip Vlček," približuje Tomášiková.



Potvrdila, že na koncerte zaznejú všetky zásadné piesne z Kollerovej tvorby. Publikum si ich vypočuje v podaní koncertnej kapely David Koller Band v zložení Michal Pelant, Marek Minárik, Martin "Kroupa" Kryštof, Adam Koller, Vít Halška.