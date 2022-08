D. Krajčír bude obhajovať post starostu Devínskej N. Vsi

Bratislava 26. augusta (TASR) – Doterajší starosta bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves Dárius Krajčír bude v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj post. Potvrdil to pre TASR. Kandidovať bude na kandidátke novej politickej Strany obcí a miest – SOM Slovensko.



"Povzbudzuje ma, že mnohé projekty, na ktorých Devínskej Novej Vsi záležalo, sa podarilo uskutočniť a ďalšie pripraviť pre začiatok realizácie. Som rád, že hoci pandémia načas zatiahla ručnú brzdu, v Devínskej Novej Vsi sme toho dokázali skutočne veľa," skonštatoval Krajčír.



V nasledujúcich rokoch by chcel podľa vlastných slov pri presadzovaní potrieb obyvateľov mestskej časti zúročiť štvorročné skúsenosti a poznatky z fungovania vzťahov na miestnej, mestskej, krajskej aj štátnej úrovni. V oblasti dopravy by sa mala napríklad zrealizovať výstavba turbookružnej križovatky Eisnerova na hlavnom vstupe do mestskej časti, "do hry" bolo vrátené aj vybudovanie terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Devínskej Novej Vsi.



"V centre môjho záujmu zostane obytná zóna Kolónia, ktorá si pýta komplexné riešenie v podobe napojenia VW a priemyselného parku na obchvat," prisľúbil Krajčír. Ide však o projekt presahujúci personálne i finančné možnosti samosprávy, do jeho realizácie bude mestská časť ďalej pracovať na čiastkových riešeniach.



Venovať sa chce tiež parkovaniu, pričom mestská časť by mala byť čoskoro súčasťou Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika. Pozornosť chce naďalej venovať budovaniu cyklotrás, projektu Centrálneho námestia, ktorý stojí pred verejnou architektonickou súťažou, či územnému plánu zóny pre reflektovanie potrieb obyvateľov s trvalým pobytom v záhradkárskych osadách.



Pokračovať chce v rozširovaní kamerového systému či v budovaní policajných staníc, ale tiež rozširovaní kapacít škôl a škôlok. "V Devínskej Novej Vsi má každé dieťa miesto v škole aj v škôlke, a tak to musí zostať," zdôraznil Krajčír. Ambíciou je tiež napríklad postaviť športovú halu, okrajovou záležitosťou nemá byť ani kultúra a udržiavanie tradícií či sociálna oblasť. Zaviesť chce tiež napríklad participatívny rozpočet.



Voľby do orgánov miest a obcí sa spolu s voľbami do orgánov samosprávnych krajov uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta.