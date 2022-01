D. Krajčír: Pre Devínsku Novú Ves bol minulý rok náročný aj úspešný

Bratislava 22. januára (TASR) – Vzhľadom na množstvo úloh, ktoré priniesla pandémia nového koronavírusu i často sa meniaca legislatíva, ktorá ovplyvnila mestskú časť, bol uplynulý rok 2021 náročný pre všetkých, obyvateľov aj samosprávu. Napriek tomu bol minulý rok pre mestskú časť úspešný, keďže dokončila alebo pokračovala vo viacerých projektoch. Pre TASR to uviedol starosta bratislavskej Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.



"Čo ma však teší najviac, že do každého projektu sa snažíme zapojiť aj občanov a vždy im dávame priestor na ich názory a predstavy. Samospráva je tu pre ľudí a je veľmi povzbudzujúce, že cítime záujem Devínskonovovešťanov o to, ako bude vyzerať naša mestská časť," skonštatoval Krajčír.



Mestská časť vlani napríklad pokračovala v rekonštrukciách svojich materských a základných škôl a rozširovaní ich kapacít. Starosta podotýka, že sú jednou z mála mestských častí, ktorým sa darí umiestňovať deti do škôl a škôlok. Obnovou prešlo aj viac ako desať detských ihrísk a športovísk. Dokončiť sa podarilo rekonštrukciu viacúčelovej vodnej nádrže Mlynská, na jar by samospráva mala pokračovať s revitalizáciou jej okolia. Rekonštrukčné práce sa začali minulý rok aj na Klube dôchodcov na Istrijskej ulici.



Starosta tiež vyzdvihuje, že v pandemickej "prestávke" sa mestskej časti podarilo zrealizovať aj množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, koncertov, festivalov či trhov. Príkladom bolo 570. výročie mestskej časti či festival chorvátskej kultúry. "Som veľmi rád, že sme aspoň v letnom a jesennom období dokázali doniesť do Devínskej Novej Vsi život, ako sme ho poznali pred pandémiou," poznamenal Krajčír.



Pozitívne hodnotí aj schválenie rozpočtu na obdobie 2022 až 2024, kde sú stanovené ciele rozvoja Devínskej Novej Vsi bez zadlžovania. Víta tiež pripravenie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu terasy Milana Marečka, ktorá bola dlhodobo prehliadaná. "Podobne sme spolu s mestom dotiahli náročnú projektovú prípravu a začiatkom roka 2022 sa púšťame do realizácie projektu turbookružnej križovatky Eisnerova, ktorá má výrazne odľahčiť a pomôcť dopravnej situácii v našej mestskej časti," upriamuje pozornosť Krajčír.



Zabudnúť by sa nemalo ani na začatie procesu odkúpenia rekreačného areálu Srdce a Planírka od okresného úradu. Obľúbené miesto oddychu by podľa starostu skončilo pravdepodobne v súkromnom vlastníctve. Vyzdvihuje tiež získanie dvoch miliónov eur z eurofondov na dostavbu a rozšírenie ZŠ I. Bukovčana. Investíciu opisuje ako najväčšiu do škôl v mestskej časti od 80. rokov.