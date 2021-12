Už aj do Dolného Kubína dorazilo Betlehemské svetlo

Dolný Kubín 22. decembra (TASR) – Skauti z 53. zboru Gentiana priniesli v tomto týždni do Dolného Kubína betlehemské svetlo. Obyvatelia si ho budú môcť odpáliť iba na Štedrý deň po rannej svätej omši.



"V posledných rokoch sa podstata Vianoc čoraz viac stráca vo víre komercie a naháňania sa za darčekom. V kontraste s tým môžeme betlehemské svetlo vnímať ako odkaz na to, čo tieto sviatky znamenajú naozaj – pokoj, nádej a lásku. Som preto rád, že som ho mohol prijať aj na mestskom úrade," povedal primátor mesta Ján Prílepok s tým, že svetlo prebral v mene všetkých Dolnokubínčanov.



Betlehemské svetlo tento rok neroznesú po rodinách na dolnej Orave. "Keďže situáciu skomplikovala pandémia, dolnokubínski skauti môžu prinášať svetlo len v dvojčlenných hliadkach do kostolov, kde sa zabezpečí odpálenie svetla," spresnil Matúš Mahút, koordinátor betlehemského svetla na dolnej Orave. Priblížil, že do okolitých obcí pôjdu vo štvrtok (23. 12.).



Mahút zdôraznil, že pri odpaľovaní svetla je prvoradá bezpečnosť. "Prosíme ľudí, aby mali nasadené rúško, dodržiavali bezpečnú vzdialenosť a vyhýbali sa podávaniu rúk. Tiež prosíme, aby si dezinfikovali ruky a priniesli si vlastný lampáš alebo sviečku," doplnil.