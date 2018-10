Letná čitáreň v Dolnom Kubíne má za sebou prvú sezónu

Členovia občianskej iniciatívy Tvoj Kubín, ktorých k vzniku čitárne inšpirovali čoraz populárnejšie výpožičné knižné búdky, hodnotia jej pôsobenie ako úspešné.

Dolný Kubín 13. októbra (TASR) – Dolnokubínska letná čitáreň sídliaca v drevenom altánku v Parku Martina Kukučína má za sebou svoju prvú sezónu. Návštevníkom bola k dispozícii viac ako 100 dní a v jej ponuke sa nachádzalo približne 300 kníh a časopisov.



Členovia občianskej iniciatívy Tvoj Kubín, ktorých k vzniku čitárne inšpirovali čoraz populárnejšie výpožičné knižné búdky, hodnotia jej pôsobenie ako úspešné. V budúcom roku plánujú čitáreň rozšíriť.



"Podľa našich odhadov čitáreň navštívilo viac ako 2000 ľudí. Boli by sme radi, keby sa nám budúci rok podarilo zaobstarať viac pohodlnejších kresiel či políc. Radi by sme inštalovali aj sčítavacie zariadenie, podľa ktorého by sme vedeli presnejšie vyhodnotiť návštevnosť, prípadne vylepšiť tvorivý kútik pre deti," uviedol pre TASR Matúš Lakoštík z občianskej iniciatívy Tvoj Kubín.



Altánok je situovaný v blízkosti hlavného pešieho koridoru pre Dolnokubínčanov, ale aj návštevníkov mesta. Domáci tu trávili voľné dni čítaním či listovaním v knihách i časopisoch, niektorú z publikácií si mohli zdarma zapožičať alebo darovať do poličky vlastnú knihu s venovaním.



Pri zapĺňaní políc čitárne pomohli najmä deti z dolnokubínskych škôl. Jednou z najaktívnejších bola Základná škola (ZŠ) Martina Kukučína, ktorej žiaci boli počas prázdnin prvými hosťami nových priestorov.



V rámci paralely medzi názvom školy a tunajším parkom boli pozvaní aj na uzatvorenie čitárne. Pri tejto príležitosti dostala škola od členov občianskej iniciatívy Tvoj Kubín archívnu knihu Martina Kukučína Sobrané spisy z roku 1924, ktorú si mohli prečítať aj návštevníci altánku.



"Vítam každé jedno chytenie knihy do ruky. Myslím si, že je to dobrý počin, lebo literatúra dáva ľuďom veľa. Potešujúci je aj fakt, že sa počas fungovania čitárne nič nepoškodilo ani nezdevastovalo, nikde nebol ani náznak toho, že by sa tam vyskytol vandalizmus," doplnila riaditeľka ZŠ Martina Kukučína Katarína Števonková.