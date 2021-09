Dolný Kubín upozorňuje na obmedzenia počas pretekov Okolo Slovenska

Dolný Kubín 16. septembra (TASR) – Dolný Kubín upozorňuje na dopravné obmedzenia počas dojazdu druhej etapy a štartu tretej etapy 65. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska v piatok a v sobotu. TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



„Chceli by sme obyvateľov i návštevníkov pretekov poprosiť o pomoc a trpezlivosť, keďže bude potrebné počítať s priebežným uzatváraním komunikácií na trase pretekov sprievodnými vozidlami Policajného zboru SR, mestskou políciou a s dlhodobejším uzatvorením niektorých ulíc a parkovísk v meste. Týkať sa to bude najmä obyvateľov, ktorí bývajú na dotknutých uliciach," ozrejmil viceprimátor mesta Matúš Lakoštík.



Dolnokubínska samospráva prosí všetkých motoristov, aby v stanovených hodinách neparkovali s vozidlami na dotknutých uliciach a na parkovanie využili iné parkovacie miesta.



„Pelotón sa bude v našom meste presúvať v smere od Baniska, cez ulicu Aleja Slobody, kde pri pošte na kruhovom objazde odbočí na Veľký Bysterec. Prejde ku čerpacej stanici Benzinol cez ulicu Bystereckú, SNP, Na Sihoti s cieľom na ulici Športovcov," vysvetlil Lakoštík.



Podotkol, že najväčšie obmedzenia sa budú týkať práve obyvateľov sídliska Veľký Bysterec, keďže pri zimnom štadióne je naplánovaný priestor cieľa a na druhý deň aj štartu tretej etapy.



„Už od štvrtkových ranných hodín nebude možné parkovať na ulici SNP, popri takzvanom kamienkovom ihrisku a popred dlhé obchody. Zároveň na ulici Na Sihoti v jednom pruhu popred obchodný dom Kocka. Taktiež na ulici Športovcov, od zákruty pri bezbariérovej bytovke až po reštauráciu Kopačka na letnom futbalovom štadióne. Obmedzenia v súvislosti s parkovaním budú trvať približne do soboty do 12.00 h," doplnil viceprimátor mesta.



„Dopravné obmedzenia sa týkajú aj štátnej cesty od Kaštieľa Kubínyi po čerpaciu stanicu Benzinol na Bysterci, kde sa predpokladá v piatok s úplnou uzáverou cesty od 16.00 do 17.30 h,“ dodal hovorca mesta.