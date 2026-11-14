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Mestské zastupiteľstvo v D. Kubíne uzavrelo štvorročné volebné obdobie
Osobitná pozornosť patrila tým, ktorí po viacerých rokoch svoje pôsobenie v mestskom zastupiteľstve ukončujú.
Autor TASR
Dolný Kubín 14. novembra (TASR) - Dolnokubínske mestské zastupiteľstvo štvrtkovým (12. 11.) zasadnutím uzavrelo štvorročné volebné obdobie 2022 - 2026. Primátor Ján Prílepok pri tejto príležitosti odovzdal všetkým poslancom ďakovné listy ako prejav uznania za ich pôsobenie v samospráve a čas, ktorý venovali práci v prospech mesta a jeho obyvateľov. Informoval o tom Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.
Osobitná pozornosť patrila tým, ktorí po viacerých rokoch svoje pôsobenie v mestskom zastupiteľstve ukončujú. V novom zastupiteľstve už nebudú pôsobiť Ján Briestenský, Jozef David, Tomáš David, Aurélia Fedorová, Kamil Škvarka, Magdaléna Štyráková a Michal Lavrík.
„Chcem sa poďakovať všetkým poslancom za spoluprácu počas uplynulých štyroch rokov. Osobitne tým, ktorí po mnohých rokoch v mestskom zastupiteľstve končia. Za každým poslaneckým mandátom sú hodiny rokovaní, množstvo rozhodnutí, ale aj čas venovaný obyvateľom nášho mesta. Vážim si ich ochotu podieľať sa na verejnom živote a za všetko dobré, čo pre Dolný Kubín urobili, im patrí moje úprimné poďakovanie, “ uviedol Prílepok.
Októbrové komunálne voľby priniesli v Dolnom Kubíne aj zmenu počtu poslancov. Kým doteraz malo dolnokubínske mestské zastupiteľstvo 19 členov, v novom volebnom období ich bude o troch menej. „Ustanovujúce zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 19. novembra o 14.00 h v mestskom kultúrnom stredisku. Na zasadnutí zloží zákonom predpísaný sľub primátor mesta Ján Prílepok aj 16 novozvolených poslancov,“ doplnil Buzna.
Osobitná pozornosť patrila tým, ktorí po viacerých rokoch svoje pôsobenie v mestskom zastupiteľstve ukončujú. V novom zastupiteľstve už nebudú pôsobiť Ján Briestenský, Jozef David, Tomáš David, Aurélia Fedorová, Kamil Škvarka, Magdaléna Štyráková a Michal Lavrík.
„Chcem sa poďakovať všetkým poslancom za spoluprácu počas uplynulých štyroch rokov. Osobitne tým, ktorí po mnohých rokoch v mestskom zastupiteľstve končia. Za každým poslaneckým mandátom sú hodiny rokovaní, množstvo rozhodnutí, ale aj čas venovaný obyvateľom nášho mesta. Vážim si ich ochotu podieľať sa na verejnom živote a za všetko dobré, čo pre Dolný Kubín urobili, im patrí moje úprimné poďakovanie, “ uviedol Prílepok.
Októbrové komunálne voľby priniesli v Dolnom Kubíne aj zmenu počtu poslancov. Kým doteraz malo dolnokubínske mestské zastupiteľstvo 19 členov, v novom volebnom období ich bude o troch menej. „Ustanovujúce zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 19. novembra o 14.00 h v mestskom kultúrnom stredisku. Na zasadnutí zloží zákonom predpísaný sľub primátor mesta Ján Prílepok aj 16 novozvolených poslancov,“ doplnil Buzna.