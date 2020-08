Žiaci v Dolnom Kubíne upevnia vedomosti v letnej škole

Dolný Kubín 14. augusta (TASR) – Letné školy v Dolnom Kubíne bude od pondelka 17. augusta navštevovať 36 detí. Cieľom je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy.



Do lavíc v Základnej škole Martina Kukučína zasadne 20 detí, v ZŠ s materskou školou Kňažia sa bude vzdelávať 16 žiakov. ZŠ Martina Kukučína organizuje letnú školu prioritne pre žiakov 1. ročníka. „Tieto deti sme považovali za najviac ohrozenú kategóriu žiakov, ktorí by potrebovali stimuláciu pracovných a sociálnych návykov," vysvetlila riaditeľka školy Katarína Števonková.



Nasledujúci týždeň si žiaci počas ôsmich hodín denne rozvinú čitateľské, matematické a komunikačné zručnosti. Zároveň spoznajú kamarátov z iných tried. „Plánujeme najmä prehlbovať a upevňovať vedomosti a zručnosti, nadobudnuté pred prerušením vyučovania v školách a podporiť ich opätovnú adaptáciu na školské prostredie," doplnila riaditeľka.



Deti zo ZŠ s MŠ Kňažia čakajú výchovno-vzdelávacie aj zábavné aktivity. Podľa riaditeľky školy Dáše Badáňovej sa väčšina žiakov aktívne zapájala do dištančného vzdelávania počas koronakrízy.



„Máme deti hlavne z okolitých dedín, ktoré do školy dochádzajú a majú v mieste svojho bydliska slabé pokrytie internetom. Máme tiež žiakov z rómskej komunity, u ktorých spočívalo dištančné vzdelávanie len vo vypĺňaní pracovných listov. Preto je potrebné u oboch skupín žiakov, aby si hravou a zábavnou formou prehĺbili a upevnili vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli v škole počas vyučovania," skonštatovala Badáňová.



Zdôraznila, že ich cieľom nie je deti držať medzi štyrmi stenami v triede, ale zopakovať a prehĺbiť vedomosti a zručnosti žiakov najmä v prírode.



Rezort školstva vyčlenil na projekt letných škôl 500 000 eur, pričom podporil 244 projektov. ZŠ Martina Kukučína získala podporu 800 eur a ZŠ s MŠ Kňažia dostala od ministerstva 500 eur.