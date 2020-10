D. Kubín sa chce podeliť so skúsenosťami z organizácie testovania

Dolný Kubín 25. októbra (TASR) - Dolnokubínska samospráva ponúka pomoc ostatným slovenským mestám pri organizovaní celoplošného testovania, ktoré by sa malo uskutočniť na budúci víkend (30. 10 až 1. 11.). Mesto to plánuje v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré bude koordinátorom výpomoci.



"Keďže u nás už pilotné testovanie máme úspešne za sebou, sme pripravení – ja osobne, ale aj členovia môjho najbližšieho tímu, ktorí sme sa podieľali na prípravách celý tento týždeň do neskorých večerných hodín,- odovzdať všetky tieto skúsenosti iným samosprávam," povedal primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.



Už v týchto dňoch sa podľa primátora na nich mnohé samosprávy obracajú telefonicky, aby im radili a odovzdali skúsenosti pri organizovaní celoslovenského testovania. "S kolegami sme pripravení, pokiaľ to bude možné, aj vycestovať do jednotlivých regiónov. V takomto prípade by som odporučil, aby ZMOS koordinovalo ďalší postup," ozrejmil.



Primátor verí, že aj ostatní predstavitelia oravských samospráv by vedeli takýmto spôsobom pomôcť ostatným slovenským mestám. "Nás na budúci týždeň síce tiež čaká ďalšia vlna testovania, ale my sme už v rámci mesta na to pripravení," doplnil primátor.



Podľa ústredného riaditeľa kancelárie ZMOS-u Michala Kaliňáka samosprávy v tomto období dokázali, že robia maximum a najlepšie, ako vedia. "Dolný Kubín, ale aj malá dedinka Becherov vyslali jasný signál, že budúcnosťou samosprávy je medziobecná spolupráca. Päť obcí okolo Zborova pritom dokázalo, že spoločné nákupy ochranných prostriedkov pre obce sú signálom ich rozvážnosti aj úprimnej snahy čo najlepšie pomáhať ľuďom, ku ktorým má komunál historicky najbližšie," konštatoval.