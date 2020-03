V Dolnom Kubíne bude kvitnúť kvetinová výsadba

Dolný Kubín 21. marca (TASR) – Cibuľové kvety z Holandska, ktoré minulú jeseň nechala dolnokubínska samospráva vysadiť vo viacerých častiach mesta, už začali vychádzať z pôdy. Technické služby okolo záhonov umiestnili oplotenie, aby nedošlo k ich poškodeniu.



"Chceli sme obmedziť vstup ľudí na tieto miesta. Oplotenie slúži ako dočasná ochrana kvetov po dobu, kým nezakvitnú," uviedol vedúci odboru miestneho hospodárstva na dolnokubínskej radnici Miroslav Kosmeľ.



Cieľom radnice bolo skrášliť trávnaté plochy v niekoľkých mestských lokalitách. Tisíce tulipánov, narcisov a krókusov tak v najbližších týždňoch vyrastie v Parku Martina Kukučína, pred jednou z dolnokubínskych predajní, na sídlisku Bysterec a nad Vojtaššákovým námestím na Brezovci. Rásť budú ešte minimálne nasledujúce štyri roky.



Kvety nechala radnica zasadiť novým, šetrným spôsobom. "Celkom sa nám podarilo vysadiť okolo 25.000 cibuľovín, ktoré by mali kvitnúť od apríla až do polovice mája. Po odkvitnutí je možné ich skosiť a trávnik bežne využívať," vysvetlil Kosmeľ.



Do mestských záhonov v októbri minulého roka zasadili aj dvojročné rastliny – sirôtky. Mesto ich spolu s tulipánmi odkryje a budú kvitnúť až do polovice mája, keď ich nahradia letničkami.