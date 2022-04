V Dolnom Kubíne plánujú dvojdňové trhy, navodia veľkonočnú atmosféru

Dolný Kubín 10. apríla (TASR) – Námestie slobody v Dolnom Kubíne bude od pondelka 11. apríla dejiskom dvojdňových veľkonočných trhov. Zamerané budú najmä na predaj veľkonočného tovaru. Predajcovia budú návštevníkom k dispozícii do utorňajšieho (12. 4.) večera. TASR o tom informovala poverená riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Naďa Dudášová.



Veľkonočné trhy majú v Dolnom Kubíne dlhú tradíciu. "Dolnokubínčania i ostatní návštevníci si budú môcť vybrať tovar z bohatej ponuky veľkonočných suvenírov, dekorácií, pletených košíkov, údených výrobkov, domáceho chleba, a to v čase od 9.00 do 20.00 h. Nebude chýbať občerstvenie vo forme cigánskej pečienky, vareného vína, sladkého a slaného pečiva," priblížila Dudášová.