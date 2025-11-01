< sekcia Regióny
D. Kubín získal viac ako 2 mil. eur na cyklotrasu Cesta okolo Tatier
Autor TASR
Dolný Kubín 1. novembra (TASR) - Mesto Dolný Kubín uspelo s projektom výstavby prvej etapy cyklotrasy Cesta okolo Tatier. V rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko získalo podporu na jeho realizáciu viac ako dva milióny eur. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.
„Podarilo sa nám pripraviť kvalitný projekt, ktorý vo viacstupňovom hodnotení postúpil vo veľkej konkurencii medzi šesť najlepších a získal tak podporu z programu Interreg Poľsko - Slovensko,“ uviedol primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
Z finančných prostriedkov mesto zrealizuje najnáročnejšiu a najdrahšiu časť celej trasy - nový most pre cyklistov a chodcov medzi mestskou časťou Záskalie a areálom bývalej firmy vyrábajúcej elektroinštalačný materiál. „Konštrukcia mosta je navrhnutá bez pilierov v koryte rieky, aby spĺňala prísne požiadavky ochrany územia Natura 2000, ako aj podmienky vodohospodárov na prietok rieky a storočnú vodu. Nový most bude situovaný približne 30 metrov nižšie ako súčasná hojdacia lávka, ktorá je už v nevyhovujúcom stave a bude odstránená,“ podotkol primátor.
Projekt zahŕňa aj prvý, približne kilometrový úsek cyklotrasy, ktorý povedie od nového mosta ku kaplnke na križovatke ulíc M. R. Štefánika a Československej armády. Tento úsek predstavuje prvú etapu budúceho prepojenia Dolného Kubína s trasou Cesty okolo Tatier, ktorá po dobudovaní spojí Slovensko a Poľsko. Zároveň bude slúžiť na každodenný pohyb obyvateľov a návštevníkov mesta.
„Príprava projektu je veľmi náročná. Okrem získavania financií je veľkou výzvou aj vykupovanie pozemkov, keďže v Dolnom Kubíne neexistoval žiadny voľný koridor pre cyklotrasu. Každý meter musíme získať individuálne a zároveň hľadať aj technické riešenia, s ktorými budú súhlasiť aj všetky dotknuté inštitúcie,“ vysvetlil Prílepok.
Podľa jeho slov je projekt súčasťou dlhodobého zámeru mesta rozvíjať sieť bezpečných a ekologických trás pre cyklistov aj chodcov. „Krok za krokom pripravujeme celý úsek, ktorý by mal vo finále viesť od Racibora cez Kňažiu, Mokraď, Záskalie, popri rieke na Ulici M. R. Štefánika, cez centrum mesta, sídlisko Banisko až po Vyšný Kubín. Cieľom je, aby sa cyklisti aj chodci mohli pohybovať bezpečne mimo hlavných ciest a aby Dolný Kubín získal modernú, zelenú dopravnú tepnu, ktorá spojí mestské časti aj susedné regióny,“ dodal.
