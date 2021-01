D. Šoltésová: Zákaz herní nemá vplyv na hazardné správanie

Prešov 30. januára (TASR) - Zákaz herní a kasín na území mesta, ktorý schválili prešovskí mestskí poslanci na svojom štvrtkovom (28. 1.) online rokovaní, je len prvým krokom k riešeniu problematiky závislostí. Ak nebudú nasledovať ďalšie, nebude to mať očakávaný účinok. Tvrdí to Denisa Šoltésová, riaditeľka prešovskej neziskovej organizácie Trojlístok, ktorá sa dlhodobo venuje pomoci a upozorňuje na závislostné správanie.



"Ako jeden z krokov v komplexnej stratégii je zákaz v poriadku, ale sám o sebe absolútne nestačí a je skôr vytváraním alibi pre reálne neriešenie problému. Ak budú nasledovať ďalšie odborne argumentované kroky, môže byť zákaz súčasťou komplexného prístupu. Súčasťou takýchto krokov by mala byť odborná diskusia, hľadanie a využívanie kombinácie efektívnych, na dôkazoch založených iniciatív, ktoré majú reálny vplyv na konkrétne rizikové správanie. Ak ale mesto nesiahne aj po ďalších nástrojoch, tak sa len zopakuje situácia zo susedného Sabinova. Po zákaze sa hráči z kamenných herní jednoducho posunuli do Prešova," uviedla Šoltésová.



V súčasnosti v organizácii riešia podľa jej slov najmä online hazard, ktorý je aktuálny trend. "Na toto sa musia odborníci v súčasnosti, keď mnoho ľudí, a to nielen detí, mládeže, trávi kvantum času využívaním internetu, zvlášť zamerať. 'Klasickí' hráči v kamenných herniach však stále tvoria konštantnú časť klientely a toto sa nezmení ani zákazom. Budú hrať v okolitých obciach alebo prejdú do online priestoru, lebo zákaz nemá vplyv na zmenu hazardného správania, len zníži dostupnosť," skonštatovala Šoltésová.



Ako zdôraznila, najmä presun do online priestoru je rizikový, lebo sa tam úplne vytráca akákoľvek možnosť kontroly.



"V našej organizácii máme každoročný nárast hráčov. Za rok 2020 tvorili hráči 6,5 percenta zo všetkých novoprijatých klientov. Najväčší podiel vždy tvoria osoby nadužívajúce alkohol a osoby užívajúce iné psychoaktívne látky. V Prešove je to hlavne cannabis a pervitín," povedala Šoltésová.



Všímať si svojich blízkych, prejavovať im trefnú empatiu a záujem je podľa nej kľúčom k duševnému zdraviu a dobrým vzťahom.



"Odporúčam to vždy, nielen v spojitosti so závislostným správaním. V prípade potreby pomoci v oblasti patologického hrania alebo iného závislostného správania, je možné požiadať o pomoc osobne, v priestoroch našej organizácie, ale aj prostredníctvom telefonickej linky i online poradne," dodala odborníčka.