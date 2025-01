Dunajská Streda finalizuje rozpočet na revitalizáciu námestia

Dunajská Streda 24. januára (TASR) - Námestie sv. Štefana v Dunajskej Strede by mohlo prejsť revitalizáciou. Projekt je aktuálne vo fáze získavania stavebného povolenia. Mesto paralelne finalizuje rozpočet potrebný na jeho realizáciu. TASR to uviedla Zita Ivicze z dunajskostredského mestského úradu.



"Verejné obstarávanie na realizátora stavebných prác bude možné začať až po schválení mestským zastupiteľstvom," doplnila. Schvaľovanie je plánované v prvom polroku 2025.



Projekt sa zameriava na komplexnú revitalizáciu námestia spojenú s reorganizáciou dopravného riešenia, zväčšením trávnatej plochy na úkor spevnených odstavných plôch a modernizáciou mestského mobiliáru s dôrazom na vodozádržné funkcie.



"Dôležitým cieľom je tiež prepojenie Hlavnej ulice s oddychovou časťou parku cez peší a cyklokoridor," priblížila Ivicze. Konkrétne plány zahŕňajú napríklad centrálne posedenie s perforovanou strechou, fontánu či posedenia s kruhovými strechami, ktoré zachytávajú dažďovú vodu a obsahujú fotovoltické panely na výrobu elektriny.



Inštalovaná by mohla byť aj elektrická prípojka na nabíjanie áut či uzamykateľný stojan na bicykle. Nemali by chýbať ani nové odpadkové koše, lavičky a LED osvetlenie. Plánovaný je aj kruhový objazd medzi námestím a ulicou M. R. Štefánika.