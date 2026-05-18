Dunajská Streda ocení športovcov, trénerov a športové kolektívy

Ilustračná snímka. Foto: TERAZ.sk

Autor TASR
Dunajská Streda 18. mája (TASR) - Mesto Dunajská Streda udelí v pondelok o 18.00 h v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede ocenenia športovcom, trénerom a športovým kolektívom za mimoriadne úspechy a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí počas uplynulého roka. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zita Ivicze.

Mestská samospráva vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie Športovec mesta Dunajská Streda 2025, nominácie bolo možné podať do 15. januára. Išlo o kategórie mládež do 15 rokov, mládež od 15 do 20 rokov, dospelí, športovec so zdravotným znevýhodnením, kolektív a tréner. Súčasťou mestských ocenení sú aj ďalšie kategórie zamerané na kultúru, vzdelávanie či spoločenský život.
