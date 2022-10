D. Velič: BSK by mal vedieť manažovať a obstarávať aj vlakovú dopravu

Bratislava 20. októbra (TASR) – Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v jesenných voľbách Dušan Velič si myslí, že kraj by mal vedieť manažovať a obstarávať aj vlakovú dopravu, teda tak, ako je to aj v prípade regionálnej autobusovej dopravy. Navrhuje tiež vytvoriť dispečing, ktorý by prepojil autobusy, vlaky a eventuálne aj MHD v Bratislave. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii.



"Ambíciu je dostať vlakovú dopravu na úroveň, ako sú regionálne autobusy, v tom, že ich vieme manažovať. Je to diskusia s ministerstvom dopravy, aby kraj vedel obstarávať aj vlaky a koordinovať ich," skonštatoval Velič.



Vníma, že koľajová doprava je hlavnou nosnou líniou regionálnej dopravy v Bratislavskom kraji. Je však potrebné vytvoriť adekvátne podmienky. Potrebné je podľa neho napríklad aj zvýšiť hustotu vlakových zastávok v Bratislave, s čím je spojené aj budovane výhybní na zvýšenie priechodnosti. Riešiť by sa mala tiež mala napríklad téma stanice Filiálka, do budúcna by sa malo diskutovať aj o Hlavnej stanici.



V rámci integrovanej dopravy sa treba venovať aj autobusovej doprave, popri tom treba počítať aj s cyklodopravou, avšak nie nutne len v rámci cykloturizmu. Poukazuje na to, že mnohí obyvatelia satelitných obcí v okolí Bratislavy vnímajú ekologický rozmer tejto dopravy. Kraj by mal preto cyklotrasy budovať v koordinácii so samosprávami, nielen sám.



Zabúdať podľa neho netreba ani na parkovanie a budovanie záchytných parkovísk a motivovanie ľudí vystúpiť z áut a prejsť na verejnú dopravu. Kraj by mal byť zároveň súčinný aj pri bratislavskej MHD, hoci je v doméne hlavného mesta. Pre lepšie fungovanie integrovanej dopravy navrhuje napríklad spojený dispečing. "Máme ambíciu spojiť dispečing, ktorý teraz funguje len na autobusy, aby sa prepojil aj s vlakmi a eventuálne aj s MHD," poznamenal Velič.



Kritizuje tiež tempo opráv ciest v správe kraja, ktoré považuje za katastrofálne.



Velič je jedným z ôsmich kandidátov, ktorí sa chcú v jesenných voľbách do orgánov vyšších územných celkov uchádzať o priazeň voličov. Záujem o kreslo šéfa BSK má aj Ivan Bošnák, Juraj Droba, Milan Lopašovský, Ján Mažgút, Magdaléna Sulanová, Andrej Trnovec a Štefan Zima.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.