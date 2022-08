D. Velič chce riešiť problém so skládkou vo Vrakuni

Bratislava 30. augusta (TASR) – Riešenie problému so skládkou v bratislavskej Vrakuni je téma, ktorou sa chce zaoberať kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Dušan Velič. Ako uviedol počas utorkovej tlačovej konferencie, ide o problém, ktorý sa dotýka priamo Žitného ostrova, kde sa nachádza veľké množstvo pitnej vody. Iniciovať chce v tejto veci vyhlásenie mimoriadnej situácie.



"Vrakunskú skládku treba eliminovať a odstrániť," vyhlásil Velič, ktorý je kandidátom Za ľudí, KDH, Sme rodina a Maďarského fóra. Povedal, že bude iniciovať vyhlásenie mimoriadne situácie. V tejto veci sa plánuje stretnúť s ministrom životného prostredia, aby sa problematika tejto skládky riešila okamžite a predniesla na rokovanie vlády.



"Mimoriadna situácia je veľmi vhodným nástrojom nielen na to, aby sme zrýchlili procesy, ale aby sme niektoré aj upravili," povedal Velič. Poukázal tiež na to, že okolo skládky vo Vrakuni sa od roku 2016 riešia niektoré veci, ale ide to pomalým tempom. "Znečistili sme si za toto čakanie asi sto miliónov metrov kubických vody. Nemôžeme si dovoliť ďalšie metre kubické, nie je na čo čakať," dodal.



V prípade, že bude Velič zvolený za predsedu BSK, chce sa zamerať na viaceré oblasti. Ide o zelený, dopravne prepojený, zdravotne zabezpečený a vzdelaný kraj. Počas prípadných prvých sto dní vo funkcii šéfa kraja by chcel riešiť dopravu v hlavnom meste, zamerať sa chce na koľajovú dopravu. Kraj by podľa jeho slov mal prebrať zodpovednosť nielen za regionálne autobusy, ale aj vlaky.



V oblasti školstva chce zriadiť konzorcium s názvom Znalostný klaster. Poukázal aj na nedostatok učiteľov a lekárov. Chce pre nich pripraviť rôzne benefity. Okrem toho tiež pre nich plánuje zaviesť služobné byty. V oblasti životného prostredia chce zriadiť centrum pre adaptáciu na klimatickú krízu a energetické potreby.



Na predsedu BSK bude opätovne kandidovať aj súčasný predseda Juraj Droba, ktorý je kandidátom koalície, ktorú do jesenných volieb vytvorila mestská strana Team Bratislava, mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) a parlamentná SaS. O tento post sa uchádza aj poslankyňa Národnej rady SR Magdaléna Sulanová, je kandidátkou ĽSNS. O post šéfa BSK sa bude uchádzať taktiež vedúci tlačového oddelenia strany Smer-SD Ján Mažgút ako spoločný kandidát Smeru-SD a SNS. Kandidátom hnutia Republika bude dlhoročný pracovník v oblasti regionálneho umenia a kultúry Štefan Zima.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.