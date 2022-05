D. Velič: Kontajnery s uloženými PCB v Strážskom sú výkričníkom

Strážske 3. mája (TASR) – Uskladnené ADR kontajnery so sudmi s toxickými polychlórovanými bifenylmi (PCB) a vedľajšími produktmi z výroby PCB z lokality Ošipáreň v areáli bývalého závodu Chemko Strážske sú iba začiatkom a pre kompetentných by mali byť výkričníkom pri odstraňovaní tejto environmentálnej záťaže zo Strážskeho a jeho okolia. Uviedol to pre TASR štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Dušan Velič počas obhliadky uskladnenia bezpečnostných kontajnerov.



"Toto nie je projekt na rok, toto je dlhodobý projekt, ale treba s ním začať. V operačnom programe je pomerne veľká alokácia na životné prostredie. Sadnime si za jeden stôl a dajme to ako prioritu," povedal s tým, že MIRRI je pripravené byť pri riešení odstraňovania PCB zo Strážskeho partnerom tak ministerstvu životného prostredia, ako i ministerstvu vnútra. Pripomenul, že jedným z motívov v operačnom programe na roky 2021 - 2027 je "zelenšia Európa", na ktorý sú vyčlenené približne štyri miliardy eur. "Z nich sa dá určite vyčleniť veľmi zaujímavá suma, aby sa toto vyčistilo," podotkol.



Podľa Veliča je z historických záznamov zrejmé, že výroba PCB látok v Strážskom vygenerovala približne 1000 ton toxického odpadu, pričom v ošipárni a teplárni sa pred prvou etapou sanácie nachádzala necelá polovica. "My vieme, že je tu les, kde sa to vyvážalo. V okolí prameňa to treba vybagrovať, dať to do podobných kontajnerov a zobrať to. Minimálne v tej zvernici treba spraviť sondáž, vedieť, kde to je," uviedol s tým, že proces dekontaminácie prostredia by mal podľa neho následne pokračovať nielen v odstránení všetkých fyzicky nájdených toxických látok, ale i reziduí z bahna Zemplínskej šíravy. Dôležité je tiež nájdené a uskladnené PCB zlikvidovať. Až potom sa bude podľa neho dať považovať životné prostredie na Zemplíne za zdravé.



Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého Chemka Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako spoločnosť išla do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu aj majiteľ susedných pozemkov. Zneškodnenie PCB látok, ťažkých kovov a sanácia priľahlého územia v okolí Strážskeho a odkaliska Poša sa nachádza aj v programovom vyhlásení vlády.