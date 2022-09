D. Velič navrhuje VIP kartu s benefitmi aj pre učiteľov

Bratislava 8. septembra (TASR) – Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v jesenných voľbách Dušan Velič prichádza s návrhom tzv. VIP karty, teda karty benefitov pre "verejne impaktné povolania", do ktorých patria aj učitelia. Práve nimi by chcel zvyšovať ich motiváciu pracovať na stredných školách, ktoré má kraj v gescii. Odvoláva sa na dlhodobý nedostatok učiteľov, ktorých v kraji chýba okolo 3000, z toho 1000 na stredných školách.



"Dajú sa využívať rôzne mechanizmy na to, aby boli učitelia vo svojej práci spokojní a vrátil sa im štatút, ktorý si zaslúžia," uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii Velič.



Jedným z benefitov by podľa neho mali byť napríklad služobné byty, teda nie nájomné či sociálne. V rámci benefitov si vie predstaviť aj zvýhodnenú dopravu v rámci kraja či voľné lístky na športové alebo kultúrne podujatia. Navrhuje tiež zabezpečiť celoživotné vzdelávanie učiteľov nadviazaním spolupráce s univerzitami a fakultami. Ako jednu z možností vidí taktiež vo výmenných pobytoch pre nich poukazujúc na blízkosť Viedne či Budapešti.



Oblasť školstva by však podľa Veliča nemala byť len o učiteľoch, ale aj ďalších aktéroch. Navrhuje preto napríklad vytvorenie centra znalostného klastera, ktoré bude koordinovať základné, stredné a vysoké školy a priemysel, ktorý by mal zadefinovať na najbližšie roky svoje trendy. Slúžiť by malo na pravidelné stretnutia všetkých zainteresovaných na výmenu informácií. Myslí si, že chýba veľa odborných škôl, ale aj vízie. Pozitívne síce vníma rekonštrukcie škôl a učební, avšak odkazuje, že by to nemalo byť "len o údržbe". Ako motivačný krok pre študentov vidí aj vo forme sociálnych štipendií, nielen duálneho vzdelávania.



Velič je jedným z ôsmich kandidátov, ktorí sa chcú v jesenných voľbách do orgánov vyšších územných celkov uchádzať o priazeň voličov. Záujem o kreslo šéfa BSK má aj Ivan Bošnák, Juraj Droba, Milan Lopašovský, Ján Mažgút, Magdaléna Sulanová, Andrej Trnovec a Štefan Zima.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.